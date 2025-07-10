Популярный антибиотик связали с врожденными дефектами у детей: что подойдет ему на замену

Новое крупномасштабное исследование в США выявило тревожную связь между распространенным антибиотиком для лечения мочевыводящих путей, принимаемым в первом триместре беременности, и повышенным риском врожденных дефектов у будущих детей.

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В ходе исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, учеными было проанализировано более 71 600 случаев беременности, сопровождавшихся лечением инфекций мочевыводящих путей, и сравнивалось применение в первом триместре триметоприма-сульфаметоксазола (TMP-SMX) с антибиотиками, такими как пенициллин и нитрофурантоин, сообщает Medscape.

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Исследователи обнаружили, что TMP-SMX был связан с более высокой частотой любых врожденных пороков развития, 26,9 на 1000 младенцев, по сравнению с 19,8 на 1000 для бета-лактамных антибиотиков. В частности, риск тяжелых пороков сердца и расщелины губы или неба был значительно повышен, с относительным риском 2,09 и 3,23 соответственно.

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Доктор Кэролайн Овадия, эксперт по акушерству из Эдинбургского университета, не участвовавшая в исследовании, подчеркнула, что TMP-SMX препятствует усвоению фолиевой кислоты — жизненно важного питательного вещества на ранних стадиях развития плода, и отметила, что примерно у 1 из 145 матерей, получавших TMP-SMX в первом триместре беременности, наблюдалась одна дополнительная врожденная аномалия по сравнению с теми, кто получал антибиотики на основе пенициллина.

С биологической точки зрения, триметоприм блокирует дигидрофолатредуктазу в бактериях, но также влияет на метаболизм фолата у людей, потенциально нарушая формирование нервной трубки, сердца, конечностей и неба. Предыдущие исследования в Дании, посвященные его воздействию перед зачатием, показали, что риск врожденных аномалий, особенно пороков сердца и конечностей, среди тех, кто принимал триметоприм, был почти в два раза выше.

Напротив, нитрофурантоин, другой антибиотик, широко используемый при лечении инфекций мочевыводящих путей, не показал значительного увеличения риска врожденных аномалий в этом исследовании. Этот вывод подтверждает действующие клинические рекомендации, согласно которым нитрофурантоин считается более безопасным выбором на ранних сроках беременности.

Дефицит фолиевой кислоты на ранних сроках беременности является хорошо известным фактором риска развития пороков нервной трубки, а вакцины с фолиевой кислотой считаются причиной резкого снижения частоты случаев расщелины позвоночника во многих странах с 1990-х годов.

Хотя инфекции мочевыводящих путей необходимо лечить, чтобы предотвратить серьезные осложнения беременности, такие как почечная инфекция или сепсис, выбор антибиотика имеет большое значение для здлоровья ребенка. Комбинации TMP-SMX, как правило, следует избегать в первом триместре, если нет других эффективных вариантов, считают эксперты.

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Также Фокус писал о том, что полные беременные женщины передают ожирение по наследству. Результаты исследования показали, что ожирение и курение матери во время беременности значительно повышали вероятность того, что дети будут страдать ожирением в возрасте 16 и 42 лет.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.