Ученые заявили, что похудение делает организм моложе: как работает этот необычный процесс

Недавнее исследование выявило неожиданный эффект: сброс лишнего веса не только делает тело стройнее, но и, по-видимому, омолаживает его на клеточном уровне. Эта трансформация не является чисто косметической и распространяется по внутренним системам организма необычными способами.

Related video

Команда, проводившая исследование под руководством доктора Уильяма Р. Скоттом из Лаборатории медицинских наук MRC и Имперского колледжа Лондона — сравнила жировые ткани людей с нормальным весом и людей с тяжелой степенью ожирения (ИМТ более 35), перенесших бариатрическую операцию, собрав образцы до и через пять месяцев после операции, сообщает National World.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В среднем участники потеряли около 25 кг, что дало ученым уникальную возможность изучить клеточные изменения, происходящие во время похудения. Изучив более 170 000 клеток, исследователи обнаружили, что потеря веса активирует процесс, известный как рециркуляция липидов: жиры не только расщепляются, но и вновь собираются в новые молекулы. Этот цикл восстановления и расщепления, по-видимому, как сжигает энергию, так и предотвращает накопление вредных липидов в таких органах, как печень и поджелудочная железа, считают авторы.

Важно

Популярные средства для похудения оказались опасными: они могут быть причиной панкреатита

Исследование, опубликованное в журнале Nature, также выявило заметное снижение количества стареющих клеток — поврежденных клеток, которые остаются в тканях и выделяют воспалительные сигналы, приводящие к образованию рубцов. После похудения эти клетки были заметно удалены из жировой ткани, что свидетельствует об их "очищении", которое обновляет структуры организма.

Однако преимущества были далеко не универсальными. Исследователи обнаружили, что воспалительные иммунные клетки, в частности макрофаги, оставались активированными несмотря на потерю веса. Это указывает на форму иммунной памяти, которая может представлять постоянный риск в случае повторного набора веса, поскольку воспаление может быстро возобновиться.

Эта научная работа предоставляет подробную клеточную дорожную карту, объясняющую, почему потеря веса часто облегчает такие состояния, как диабет 2 типа: обновление жировой ткани и липидный обмен, по-видимому, играют центральную роль в этом эффекте. Доверху этого, результаты исследования открывают путь для терапии, имитирующей эти полезные процессы — очищение от стареющих клеток, усиление рециркуляции липидов или перестройка биологии жировой ткани, что потенциально может предложить новые стратегии лечения диабета и метаболических заболеваний.

Исследование подтверждает, что потеря веса вызывает не только поверхностные изменения. На клеточном уровне она подталкивает ткани к восстановлению и обновлению, хотя некоторые повреждения, связанные с иммунной системой, могут сохраняться. Эти знания открывают многообещающие возможности для будущих вмешательств, которые воспроизводят скрытую целительную силу процесса обновления жировой ткани.

Ранее Фокус писал о 8 овощах, которые укрепят здоровье и помогут сбросить вес. Многие люди буквально живут на весах, забывая о жизненно важном балансе углеводов в организме. К счастью, ученые и диетологи спешат напомнить лучших кандидатов для здорового похудения.

Также Фокус писал о том, какой месяц лучше всего подойдет для эффективного старта диеты. Результаты показали, что лучший период для начала — отнюдь не солнечное лето.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.