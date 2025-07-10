Свинец может серьезно повредить мозг ребенка: ученые перечислили источники угрозы

Недавнее исследование выявило связь между даже минимальным воздействием свинца и ускоренной потерей памяти у детей — открытие, которое может повлиять на их образование и всю будущую жизнь. Это особо актуально, так как жители многих стран получают питьевую воду из освинцованных труб, порой даже не подозревая об этом.

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Исследование, опубликованное в Science Advances, проследило за более чем 500 детьми из Мексики и выявило тонкие, но значительные когнитивные эффекты, связанные с низким уровнем воздействия свинца в критические периоды развития, сообщает HealthDay.

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Исследование было проведено в рамках долгосрочной когорты PROGRESS. В ходе этого ученые измеряли уровень свинца в крови как в утробе матери, так и в раннем детстве (в возрасте 4–6 лет), а затем оценивали рабочую память в возрасте 6–8 лет с помощью задания с отсроченным сопоставлением образцов, в котором участники запоминали формы в течение 32 секунд. Такая методика позволила исследователям оценить не только точность, но и скорость забывания у детей — менее изученный когнитивный показатель их уязвимости.

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Дети, участвовавшие в исследовании, у которых в крови содержалось около 1,7 микрограмма свинца на децилитр, во время тестов на память забывали вещи быстрее, чем другие. Этот уровень намного ниже отметки в 3,5 микрограмма на децилитр, которую американские чиновники в сфере здравоохранения используют для обозначения высокого уровня воздействия свинца. Это означает, что даже такие небольшие количества, которые раньше считались нормальными, все же могут наносить вред способности детей запоминать информацию. Это показывает, что то, что когда-то считалось «безопасным», на самом деле может нести скрытые риски для развивающегося мозга.

Доктор Роберт Райт, заведующий кафедрой экологической медицины в Маунт-Синай и старший автор статьи, подчеркнул, что память имеет центральное значение для идентичности и обучения, и пояснил, что исследование демонстрирует, как загрязнители окружающей среды, такие как свинец, могут специфически нарушать скорость ее формирования.

Соавтор исследования Кэтрин Свенссон добавила, что использованная статистическая модель, первоначально применяемая в исследованиях на животных, дает глубокое биологическое понимание этих данных о человеке и может служить шаблоном для оценки других видов токсического воздействия.

Задачи на память, такие как задания с отсроченным сопоставлением образцов, могут стать ценным инструментом для оценки воздействия токсинов окружающей среды, открывая путь для раннего выявления когнитивного ущерба от свинца, загрязнителей воздуха или эндокринных разрушителей, прежде чем дефицит станет необратимым, считают авторы.

Это открытие может усилить профилактические стратегии и политические усилия, направленные на устранение даже низкоуровневых экологических опасностей, исходящих от свинца — не только в странах с низким и средним уровнем дохода, но и везде, где живут и растут дети.

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