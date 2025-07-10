Как повысить шансы на успех при бросании курить: врач назвал три ключевых момента

То, что начинается как проба сигареты, может превратиться в задачу на всю жизнь, поскольку привычки настолько глубоко укоренились, что для их избавления требуются терпение, стратегия и настойчивость. Помимо силы воли, ключом к обретению долгосрочной свободы является понимание нескольких основ, о которых рассказали эксперты.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2022 году 67,7% из 28,8 миллиона взрослых курильщиков в США хотели бросить курить, 53,3% пытались это сделать, но только 8,8% добились успеха в том году, сообщает HealthDay. Этот крошечный показатель успеха открывает многим горькую правду: навсегда бросить курить редко удается с первой попытки. В среднем, чтобы бросить курить навсегда, может потребоваться от восьми до одиннадцати попыток.

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Доктор Дэвид Г. Хилл из Американской ассоциации легких, практикующий врач-пульмонолог и реаниматолог, подчеркивает, что табачная зависимость становится одновременно физической, психологической и социальной. Цикл рецидивов и ремиссий является обычным явлением, и медицинские работники часто рекомендуют доказательные методы лечения, такие как консультирование, лекарства и поддерживающие сети, для повышения показателей успеха.

Чтобы обрести долгожданную свободу, Хилл советует разорвать три взаимосвязанные цепочки:

Психологическая : курение становится автоматической реакцией на стресс, рутину или эмоции. Чтобы заменить его, требуются сознательные усилия — отслеживание дней без курения, поощрение небольших побед и использование самоубеждения, например мысли о том, что «желание пройдет».

: курение становится автоматической реакцией на стресс, рутину или эмоции. Чтобы заменить его, требуются сознательные усилия — отслеживание дней без курения, поощрение небольших побед и использование самоубеждения, например мысли о том, что «желание пройдет». Социальная : окружающие факторы — перерывы на кофе, общественные мероприятия или определенные друзья, также действуют как триггеры. Стратегии избавления от них включают в себя избегание провокаторов, изменение рутины, ношение с собой «набора для бросания курить» и замену сигарет такими предметами, как палочки корицы или блокноты для рисования.

: окружающие факторы — перерывы на кофе, общественные мероприятия или определенные друзья, также действуют как триггеры. Стратегии избавления от них включают в себя избегание провокаторов, изменение рутины, ношение с собой «набора для бросания курить» и замену сигарет такими предметами, как палочки корицы или блокноты для рисования. Биологическая: никотин захватывает рецепторы удовольствия в мозге. Симптомы абстиненции, раздражительность, тяга, беспокойство, усиливаются, а затем постепенно исчезают. Одобренные FDA методы лечения, такие как никотиновые пластыри, варениклин или бупропион, значительно повышают долгосрочные показатели отказа от курения, особенно в сочетании с поведенческой терапией.

Дополнительные средства включают физические упражнения, музыку и техники релаксации для управления стрессом и естественного выделения дофамина, говорит Хилл. Почти два из трех взрослых, которые когда-либо курили, успешно смогли бросить курить. Однако это обычно становится задачей не на один день.

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Медицинские обзоры также показывают, что сочетание лекарств и консультирования в четыре раза увеличивает шансы на годовое воздержание от курения по сравнению с попытками без посторонней помощи специалистов. Резкое прекращение курения без нее удается только 3–6% людей за одну попытку.

Уже через десять лет воздержания риск рака легких снижается вдвое, а через 15 лет риск сердечных заболеваний становится таким же, как у некурящих . Это убедительная статистика, доказывающая, что каждый день без курения способствует более здоровому будущему, даже если до этого человек часто прибегал к нему.

Отказ от табака редко бывает однократным и простым действием — он проходит через циклы неудач и побед. Но научные данные, рекомендации экспертов и поддержка окружающих делают долгосрочный отказ от курения достижимым. Как подтверждает работа доктора Хилла с Ассоциацией по борьбе с заболеваниями легких, сочетание поведенческой поддержки, медикаментов и осознания психологических и социальных аспектов зависимости создает наиболее эффективную стратегию для достижения успеха.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить в День отказа от курения, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.