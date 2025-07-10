Ученые открыли новый способ регенерации печени: ключом к успеху стал сахар

Недавно ученые совершили прорыв в регенеративной медицине, который приблизил прочное восстановление печени к реальности. Ученые смогли преодолеть одно из самых больших ограничений в этой области и в этом им помогла добавка, которую мы постоянно встречаем в повседневной жизни.

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В Бирмингемском университете исследователи преодолели одно из основных препятствий в клеточной терапии: терапевтические прогениторные клетки печени (HPC) часто уплывают, не успев восстановить поврежденные ткани. Как сообщает ScienceBlog, благодаря временному сахарному покрытию эти прогениторные клетки лучше прилипают, что открыло ученым путь к более эффективной регенерации печени.

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Под руководством доктора Марии Кьяры Арно из Бирмингема команда использовала технику, известную как метаболическая олигосахаридная инженерия (MOE), чтобы покрыть HPC натуральными сахарами — полисахаридами, такими как гиалуроновая кислота и альгинат.

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Действуя как молекулярная липучка, эти покрытия позволили клеткам более широко распространяться, образовывать более прочные липкие структуры, производить больше интегринов (важных белков адгезии) и преимущественно прикрепляться к компонентам внеклеточного матрикса и внутренней оболочке кровеносных сосудов. Лабораторные испытания с использованием 3D-моделей микротканей печени и слоев эндотелиальных клеток подтвердили значительно более сильную адгезию покрытых HPC по сравнению с их непокрытыми аналогами.

Это усиление адгезии происходит именно тогда, когда это необходимо — сразу после трансплантации, поскольку покрытие является временным. Как только клетки приживаются, сахара исчезают, предотвращая долгосрочное вмешательство в клеточную функцию. Обширные оценки показали, что покрытые HPC сохраняют свою способность созревать в функциональные клетки печени, производя необходимые белки без признаков повреждения или дисфункции. Это очень важное заверение, поскольку любая клеточная терапия должна обеспечивать целостность и работоспособность терапевтических клеток.

Заметным техническим достижением стало использование учеными "клик-химии", точной формы молекулярного "сцепления", для надежного и однородного присоединения молекул сахара к поверхности клетки. Этот метод, отмеченный Нобелевской премией 2022 года, позволяет избежать изменения генетического материала клетки, обходя нормативные барьеры, связанные с генетической модификацией.

Опубликованная в Communications Biology, эта научная работа может революционизировать лечение заболеваний печени, предлагая нехирургический, основанный на клетках вариант, когда донорские органы недоступны. Этот подход обещает адаптируемость для других типов терапевтических клеток. Будущая работа ученых будет направлена на подтверждение иммунной совместимости и долгосрочной жизнеспособности клеток в живых организмах.

Это далеко не первый случай, когда сахара играют ключевую роль в клеточной терапии — MOE возникла еще в начале 2000-х годов и с тех пор позволяет ученым исследовать и модифицировать гликаны на поверхности клеток для диагностики и биоинженерии.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.