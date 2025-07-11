Ученые призвали людей есть сверчков: они оказались полезнее и безопаснее пшеницы

Ученые предложили необычное изменение в кулинарии, которое может стать ключом к решению проблемы недоедания и улучшению экологической устойчивости, без радикального изменения привычных блюд. Однако некоторых людей может напугать то, что они предложили добавлять в пишу.

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В исследовании, опубликованном в журнале Foods, авторы оценили пасту из твердых сортов пшеницы, обогащенную 10% муки из Acheta domesticus (домашний сверчок). Как сообщает News Medical, исследовательская группа под руководством Серены Инделикато проанализировала ключевые питательные компоненты — белки, жирные кислоты, аминокислоты, минералы, и проверила на наличие потенциальных загрязнителей, таких как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и общие нефтяные углеводороды.

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Ученые выяснили, что мука из сверчков содержала около 60% белка по весу, что значительно превосходило пшеницу, а также высокий уровень незаменимых аминокислот, включая лизин, валин и аланин. Она также обогащена минералами: содержание железа достигает 10,8 мг/100 г, что почти в десять раз больше, чем в пшенице, а цинка и меди — 0,84 мг/100 г и 1,6 мг/100 г соответственно. Аналогичным образом выделялось и значительное увеличение содержания калия, натрия и кальция.

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Что касается липидов, мука из сверчков содержала 11% общего жира, из которых 42% составляли насыщенные жирные кислоты (в основном пальмитиновая и миристиновая кислоты), 41% — полиненасыщенные (особенно линолевая кислота) и 17% — мононенасыщенные (олеиновая кислота), связанные с когнитивным здоровьем и снижением уровня холестерина ЛПНП.

С точки зрения безопасности, исследование показало низкую влажность и водную активность, что обеспечивает стабильность подобного продукта. Как ПАУ, так и ТПХ оставались значительно ниже пределов безопасности ЕС, без следов опасного бензоапирена. Индекс углеродного предпочтения выше 1 подтвердил органическое происхождение углеводородов, а хитин в сверчках может иметь пребиотические свойства, считают авторы.

Исследователи пришли к выводу, что добавление всего 10% муки из сверчков в макаронные изделия существенно снижает количество, необходимое для удовлетворения рекомендуемой суточной нормы потребления белков, жиров и минералов. Однако они отметили, что умеренная замена дает лишь незначительное увеличение содержания аминокислот, что позволяет предположить, что для полноценного питания может потребоваться более высокая доля добавки или разнообразные источники питания.

Это исследование согласуется с более широкими данными о том, что мука из сверчков может дополнять рацион питания во всем мире, особенно в регионах, страдающих от белково-энергетической недостаточности, а также способствовать созданию устойчивых продовольственных систем. В связанном с этим исследовании безглютеновой рисовой пасты были обнаружены аналогичные улучшения питательной ценности при добавлении порошка из сверчков.

Включение ингредиентов, полученных из насекомых, в привычные продукты питания может ослабить природное сопротивление, открыв путь к более широкому применению и долгосрочным преимуществам как для здоровья, так и для окружающей среды, уверенны авторы. Разведение сверчков требует до 90% меньше земли и выделяет значительно меньше парниковых газов, чем традиционное животноводство, что делает его одним из самых экологически эффективных источников белка из известных человечеству.

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