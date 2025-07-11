Популярные препараты оказались опасны для пожилых людей: они буквально замедляют их тело

Новое открытие ученых выявило, что широко назначаемая категория лекарственных средств может непреднамеренно ускорять физический упадок у пожилых людей, даже при правильном применении в течение длительного времени. Это может изменить подход к применению этих лекарств во всем мире.

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Исследователи под руководством Шелли Л. Грей из Вашингтонского университета в течение примерно восьми лет наблюдали за более чем 4200 людьми (средний возраст — около 75 лет), используя данные исследования "Изменения в мышлении взрослых", проведенного в Kaiser Permanente Washington, сообщает The Independent.

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Ученые сосредоточили свое внимание на антихолинергических препаратах, которые обычно используются при таких заболеваниях, как хроническая обструктивная болезнь легких, проблемы с мочевым пузырем и болезнь Паркинсона, и которые блокируют ацетилхолин, нервно-передающий вещество, необходимое для мышечной и когнитивной функции.

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В ходе анализа исследователями измерялось совокупное воздействие этих лекарств в течение десятилетия, изучая взвешенные интервалы от 2 до 10 лет с учетом колебаний дозировки и времени приема. Участники исследования периодически проходили тесты на скорость и темп ходьбы, и силу захвата. У тех, кто подвергался более сильному воздействию антихолинергических препаратов, наблюдалось заметное ускорение снижения скорости ходьбы — в среднем на 0,013 м/с в год, что считается клинически значимым. Сила захвата показала более незначительное снижение, связанное с воздействием, в основном в долгосрочных оценках.

Блокирование ацетилхолина может вызывать седативные и когнитивные побочные эффекты, и ранние исследования указывают на связь с когнитивными нарушениями. Эти новые данные демонстрируют, что воздействие распространяется на физическое функционирование: замедление ходьбы и ослабление мышечной деятельности, особенно при длительном приеме лекарств.

Объем данных, использованных для исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, оказался весьма внушительным, с 1994 по 2020 год, а его дизайн, который учитывает изменение моделей воздействия лекарств, а не рассматривает его как статическую величину придал ему еще большее значение. Это усиливает аргументы в пользу постоянного пересмотра и возможного "отмены" этих препаратов у пожилых людей для защиты их мобильности и независимости, считают авторы.

Замедление скорости ходьбы в пожилом возрасте вызывает тревогу, поскольку оно тесно связано с немощностью, падениями и риском смертности. Новое исследование ученых добавило антихолинергическую нагрузку к растущему списку подконтрольных факторов риска, связанных со здоровым старением.

Снижение скорости ходьбы всего на 0,1 м/с связано с 10–20% более высоким риском госпитализации или смерти, поэтому даже ежегодное снижение на 0,013 м/с в течение нескольких лет может иметь серьезное кумулятивное влияние на благополучие пожилых людей, их независимость и потребности в медицинском уходе.

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