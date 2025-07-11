Ученые узнали реальные последствия отказа от антидепрессантов: они оказались неоднозначными

Новое крупное исследование выяснило, что отмена антидепрессантов обычно вызывает лишь легкие симптомы у большинства людей. Долгое время считалось, что период отказа от них является крайне опасным, однако новая научная работа бросила вызов этому утверждению.

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В исследовании ученых, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry, были объединены данные 50 клинических испытаний с участием почти 18 000 человек, проведенных учеными из Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона. Как сообщает HealthDay, оно было сосредоточено на первых двух неделях после отмены антидепрессантов, поскольку именно в этот период обычно появляются симптомы.

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Они обнаружили, что у большинства людей наблюдался только один легкий симптом, такой как головокружение, тошнота, вертиго или нервозность, который не достигал уровня, считающегося клинически значимым. В плацебо-контролируемых испытаниях головокружение наблюдалось у 7,5% людей, прекративших прием препарата, по сравнению с 1,8% в группе плацебо; тошнота — у 4,1% против 1,5%; головокружение — у 2,7% против 0,4%; нервозность — у 3% против 0,8%.

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Лишь один препарат, венлафаксин, выделялся в ходе испытаний: примерно каждый пятый человек сообщал о головокружении после прекращения его приема, по сравнению с чуть менее 2% в группах плацебо. Другие препараты, такие как вортиоксетин и агомелатин, вызывали меньше дополнительных симптомов или не вызывали их вовсе.

В обзоре не было найдено доказательств того, что прекращение приема антидепрессантов вызывало рецидив депрессии. Когда появлялись депрессивные симптомы, они чаще были связаны с возвращением болезни, а не с отменой препарата.

Дело в том, что когда люди прекращают прием антидепрессантов и снова испытывают депрессивные симптомы, эти симптомы не обязательно вызваны отменой препарата. Чаще всего они связаны с возвращением исходного состояния — клинической депрессии. Это отличается от физических симптомов отмены, таких как головокружение или тошнота, которые напрямую вызваны прекращением приема препарата.

Рецидив депрессии вызван не химическим процессом абстиненции, а повторным проявлением самого заболевания. С клинической точки зрения это существенное различие, поскольку оно меняет подход к лечению симптомов: симптомы абстиненции обычно носят кратковременный характер и проходят самостоятельно, в то время как рецидив требует длительного психиатрического лечения.

Авторы обзора также отметили его ограничения: в большинстве испытаний участники наблюдались только в течение двух недель, поэтому долгосрочные эффекты остаются неопределенными. Однако они включили испытание ANTLER, в котором наблюдались долгосрочные пользователи, и обнаружили, что даже в этой группе тяжелые симптомы отмены встречаются редко.

Впрочем критики данного исследования утверждают, что реальные пациенты, принимавшие антидепрессанты в течение многих лет, могут по-прежнему страдать от длительных тяжелых симптомов. Например, Джеймс Дэвис из Университета Рохамптона сравнил короткие испытания с изучением "кокаина" в течение всего восьми недель и ошибочным выводом о том, что он не вызывает зависимости.

Результаты исследования позволили его авторам предположить, что официальные рекомендации могут быть обновлены. Тем не менее, опыт людей, страдающих длительными симптомами, иногда в течение месяцев или лет, показывает, что индивидуальные планы постепенного снижения дозы, такие как гиперболическое снижение, по-прежнему важны.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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