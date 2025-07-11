Ученые обнаружили опасные металлы в вейпах: ими оказались пропитаны сами устройства

Ряд недавних исследований выявил тревожную реальность, скрытую за яркой привлекательностью одноразовых вейпов: то, что они обещают людям в плане удобства, может скрывать серьезную угрозу для здоровья миллионов.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе под руководством доцента Бретта Пулина и аспиранта Марка Салазара опубликовали свои работы в журнале ACS Central Science. Как сообщает HealthDay, они проанализировали семь недорогих одноразовых устройств популярных брендов и выяснили, что несколько из них содержали опасные уровни тяжелых металлов, в частности, нейротоксичный свинец, а также канцерогенный никель и сурьму, даже до использования.

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После того как исследователи смоделировали типичное использование, активировав каждое устройство на 500–1500 затяжек, они обнаружили повышение концентрации хрома, никеля и сурьмы. Цинк, медь и свинец были высокими при первом использовании, но никель и сурьма в некоторых устройствах поднялись до уровней, превышающих пределы риска рака. В четырех случаях выбросы никеля и свинца превысили пороговые значения, связанные с неврологическими и респираторными заболеваниями.

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Одно устройство за один день использования выделяло больше свинца, чем вдыхается при курении около 20 пачек традиционных сигарет — это пугающее сравнение было отмечено как исследователями, так и средствами массовой информации. Источником свинца, по-видимому, были свинцовые медные сплавы в аппаратной части устройства, которые вымывались непосредственно в жидкость для электронных сигарет еще до начала парения, заявили авторы.

Эти выводы вызывают особую тревогу, учитывая продолжающуюся, и зачастую незаконную, популярность этих одноразовых устройств, особенно среди подростков и молодых взрослых. Авторы исследования подчеркивают настоятельную необходимость введения нормативных мер для защиты здоровья населения.

Хотя электронные сигареты часто рекламируются как нечто «без табака» и с пониженным содержанием канцерогенов, исследования в прошлом уже показали, что при нагревании вейп-продукты последнего поколения и одноразовые вейп-продукты могут выделять формальдегид в количествах, сопоставимых с сигаретным дымом или даже превышающих его. Таким образом, металлы в этих устройствах могут быть лишь одним из аспектов, вызывающих озабоченность в связи с их общим химическим составом.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

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