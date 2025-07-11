Лекарство от боли оказалось связано с развитием деменции: ученые назвали тех, кто в опасности

Между широко используемым лекарственным средством от боли и риском когнитивного снижения обнаружена неожиданная связь, что вызвало новый интерес к его долгосрочным эффектам. Все началось с основного средства для лечения боли и судорог, который теперь омрачен результатами исследований, предполагающими, что он может ускорять старение мозга.

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В исследовании, проведенном Нафисом Эграри из Университета Кейс Вестерн Резерв и опубликованном в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine, были проанализированы данные более 26 400 взрослых, лечившихся от хронической боли в пояснице, и сопоставимой группы, не принимавшей габапентин, сообщает HealthDay.

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Результаты научной работы показали, что у тех, кто принимал габапентин шесть или более раз, вероятность развития деменции была на 29% выше, а вероятность развития легкого когнитивного нарушения (ЛКН) — на 85% выше в течение десяти лет.

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Эта связь была наиболее сильной у молодых взрослых. Лица в возрасте 18–64 лет, принимавшие габапентин, были более чем в два раза более подвержены риску развития деменции или ЛКН по сравнению со своими сверстниками, не принимавшими этот препарат, причем этот эффект был наиболее выражен в возрастной группе 35–64 лет, где риск деменции увеличился более чем в два раза, а риск ЛКН — более чем в три раза.

Проявилась и четкая зависимость между дозой и реакцией: у пациентов, которым было выписано 12 или более рецептов, вероятность развития деменции была на 40% выше, а риск развития ЛКН — на 65% выше, чем у пациентов, которым было выписано только 3–11 рецептов. Это позволило авторам предположить, что продолжительность и частота применения могут играть значительную роль в наблюдаемой связи.

Габапентин действует путем подавления активности нервных клеток, что благотворно влияет на боль и судороги, но может быть проблематично для когнитивных функций, где нервная коммуникация имеет жизненно важное значение

Эксперты предупреждают, что это лишь выявленная взаимосвязь, а не доказательство причинно-следственной связи. В основе этой связи могут лежать такие смешанные факторы, как интенсивность боли, снижение физической активности или ранние изменения в мозге, приводящие к боли. Профессора Мартин Принс и Иэн Мейдмент подчеркивают, что без данных о дозировке и продолжительности лечения, а также с учетом других исследований, показывающих неоднозначные результаты, причинно-следственная связь остается неопределенной.

Доктор Тара Спайрс-Джонс добавляет, что низкий уровень активности, характерный для людей, страдающих хронической болью, может частично объяснить эту связь, учитывая известную роль бездеятельности в развитии деменции. При этом габапентин вошел в десятку самых назначаемых лекарств в США еще в 2022 году, с более чем 40 миллионами выписанных рецептов.

Хотя габапентин облегчает боль и судороги и имеет низкий риск зависимости, эта новая работа призывает уделять внимание когнитивному здоровью при его назначении. Врачам рекомендуется наблюдать за пациентами в течение длительного времени, оценивая их память и мыслительные способности при длительном применении лекарства, как рекомендует исследование. Продолжение клинических исследований будет иметь решающее значение для определения того, играет ли габапентин прямую роль или просто указывает на лиц с более высоким риском.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.