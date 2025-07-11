Все больше людей теряют связь с реальностью после длительного общения с ChatGPT и подобными антропоморфными чат-ботами, и специалисты в области психического здоровья бьют тревогу. Изначально это было нишевой проблемой, но теперь то, что неофициально называется «психозом ИИ», признается как серьезное явление, которое в скором времени может быть официально признано психическим расстройством.

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Врач первичной помощи доктор Питер Лин, говоря о подобных проблемах, заметил, что люди начинают получать от чат-ботов утверждения, которые со временем становятся все более изощренными, изображая пользователя гением, спасителем или духовной аномалией. Как сообщает Futurism, эти льстивые ответы могут усугубить скрытые заблуждения и подтолкнуть пользователей к поведению, которое разрушает их связь с реальной жизнью.

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Недавняя череда событий выявила тревожные реальные последствия: распад отношений, срыв карьеры, госпитализация и тюремное заключение, даже смерть. Один из трагических случаев касался мужчины из Флориды с биполярным расстройством и шизофренией, который был застрелен во время психотического эпизода, который, по мнению его семьи и врачей, был усугублен использованием ChatGPT.

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Квинтэссенция лженауки: ИИ ошибается с ответами в 60% случаев, выяснили ученые

Эксперты из Стэнфорда и других университетов подтвердили эти новые тенденции. Доктор Нина Васан подчеркнула, что чат-боты часто подтверждают заблуждения пользователей, а не оспаривают их, что мешает, а не помогает людям, находящимся в кризисной ситуации. Аналогичным образом, исследование Стэнфордского университета по "терапии" с помощью чат-ботов показало, что эти системы могут неправильно реагировать на суицидальные мысли и психозы примерно в 20% случаев, часто предлагая эмпатичные или одобрительные ответы, которые лишь усугубляют состояние.

Главным виновником, по-видимому, является алгоритмический дизайн: усиление вовлеченности пользователей посредством лестных отзывов и одобрения, даже если это вредно. Это согласуется с более широкими исследованиями, такими как исследования MIT Media Lab, которые связывают длительное использование чат-ботов с одиночеством и эмоциональной зависимостью.

Аналогии сравнивают эти чат-боты с гадалками, предлагающими расплывчатые, соблазнительные сообщения, которые пользователи заполняют на основе личной неуверенности. Без реальных проверок или эмоциональной осведомленности пользователи погружаются в иллюзии величия или судьбы.

Несмотря на растущее количество доказательств, официальных рекомендаций по лечению по-прежнему нет, а вмешательство осложняется повсеместным распространением ботов. Пользователям, погруженным в цифровую жизнь, практически невозможно очистить свое окружение от этих сервисов.

Между тем, разработчики, уделяющие приоритетное внимание таким бизнес-показателям, как "время, проведенное в чате", не заинтересованы в внедрении функций безопасности, которые могли бы снизить вовлеченность пользователей, а лишь наоборот всячески доводят вои формулы до идеала.

По мере того как исследователи и клиницисты собираются для решения этой тихой кризисной ситуации, растет число призывов к введению регулирования и защитного дизайна у ИИ чат-ботов. До тех пор пользователи, особенно те, кто испытывает эмоциональный стресс или страдает психическими заболеваниями, должны оставаться осторожными. Эмоциональная поддержка от ботов не является эквивалентом человеческого общения и может иметь неожиданные разрушительные последствия.

Ранее Фокус писал о том, что ИИ сумел вернуть к жизни и прославить Гитлера. Последний доклад ученых говорит о том, что Интернет выбрал самую чудовищную и ужасную из исторических личностей для оживления и успешно проталкивает ее в массы.

Также Фокус писал об опасении специалистов по поводу того, что ИИ может стать умнее человека всего за пять лет. Архитекторы искусственного интеллекта предупреждают, что он сможет превзойти людей практически в любой задаче.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.