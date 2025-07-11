Ученые выяснили, как подобрать лучшую тренировку по типу личности: что нужно знать

Незначительное изменение точки зрения может существенно повлиять на процесс достижения физической формы, выяснили ученые. Их новое исследование показывает, что согласование тренировочных программ с чертами личности может повысить удовольствие от занятий, снизить стресс и способствовать постоянству.

Related video

Большинство фитнес-программ сосредоточены на том, что нужно делать и как часто, но редко задаются вопросом, кто стоит за тренировками. Как сообщает Newsmax Health, хотя распорядок дня, график и цели имеют значение, что-то более личное может незаметно влиять на то, как люди реагируют на физические нагрузки.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследователи из Университетского колледжа Лондона под руководством Фламинии Ронка из Института спорта разделили 132 взрослых добровольцев на пять категорий личности по шкале «Большая пятерка» и включили их в восьминедельную программу домашних тренировок на велотренажере и с собственным весом — или отнесли их к контрольной группе, занимавшейся отдыхом и растяжкой. Уровень физической подготовки, стресс и удовольствие от тренировок участников измерялись до и после испытания.

Важно

Ученые смогли повысить шансы выживания при раке: в этом им помогла простая тренировка

Ученые отметили, что экстравертные участники тяготели к высокоинтенсивным тренировкам, таким как HIIT и велотренировки с максимальной нагрузкой, и отмечали, что получают от них наибольшее удовольствие, что соответствует их врожденной склонности к стимуляции и социальному взаимодействию.

Невротичные люди — те, кто испытывает более высокий уровень тревожности, предпочитали короткие частные сессии без внешнего контроля. У них ученые зафиксировали наибольшее снижение уровня стресса после тренировок.

Сознательные участники демонстрировали высокий базовый уровень физической подготовки и дисциплинированное посещение занятий, рассматривая упражнения как средство поддержания здоровья, а не развлечение; гибкость в распорядке дня соответствовала их структурированному мышлению.

Те, кто получил высокие оценки по открытости, были привлечены разнообразными, нетрадиционными видами деятельности, но в целом меньше наслаждались интенсивными тренировками, возможно, из-за повышенного внутреннего осознания физических нагрузок.

Приятность же не показала сильной связи с предпочтениями в упражнениях.

Помимо удовольствия, исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, также обнаружило улучшение физической формы у всех типов личности. Однако только группа невротиков испытала статистически значимое снижение уровня стресса.

Нейробиология личности помогает понять, почему существуют эти предпочтения. Например, экстраверсия коррелирует с системами вознаграждения в мозге (областями, богатыми дофамином), а невротизм связан с усилением стрессовых реакций, включая реакции миндалины и кортизола. Эти нейронные паттерны, вероятно, определяют комфорт человека при стимуляции или уединении во время тренировок.

Помимо традиционных вариантов занятий в тренажерном зале, фитнес-рекомендации могут включать оценку личности для подбора идеальных форматов упражнений, считают авторы. Автономно структурированные домашние тренировки могут понравиться невротическим людям, в то время как добросовестные типы могут процветать в регулярных занятиях по расписанию, а открытые личности могут наслаждаться новыми форматами, такими как танцевальные или умственно-физические тренировки.

Итоговым выводом исследование стало то, что устойчивые фитнес-программы могут возникать не из чистой силы воли, а из лучшего понимания своей психологической структуры и выбора движений, которые действительно резонируют с человеком.

Ранее Фокус писал о самом быстром способе нарастить мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.