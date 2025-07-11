Загадочный вирус нашли в мозгу больных с Паркинсоном: он может стать ключом к лечению

В области вирусологии недавно было сделано важное открытие. Исследователи обнаружили генетические следы и белковые доказательства наличия вируса, который обычно считается безвредным, примерно в половине исследованных мозгов, пораженных болезнью Паркинсона, но ни в одном из непораженных мозгов.

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В ходе исследования, проведенного под руководством доктора Игоря Коральника и его коллег из Northwestern Medicine, учеными был использован передовой инструмент под названием ViroFind — комплексный метод сканирования вирусов, способный обнаруживать все известные вирусы, поражающие человека, для исследования образцов мозга 10 человек с болезнью Паркинсона и 14 человек контрольной группы того же возраста, сообщает ScienceBlog.

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Исследователи обнаружили человеческий пегивирус (HPgV), принадлежащий к семейству флавивирусов, в пяти мозгах больных Паркинсоном, что было подтверждено с помощью количественной ПЦР и окрашивания антител в ткани мозга и спинномозговой жидкости. В отличие от этого, ни один из мозгов контрольной группы не дал положительного результата, что подчеркивает статистически значимое несоответствие.

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Генетический анализ показал, что присутствие HPgV коррелирует с более тяжелой патологией мозга. Пациенты с болезнью Паркинсона, инфицированные этим вирусом, демонстрировали прогрессирующее накопление тау-клубочков, измеряемое по более высокой стадии по шкале Браака, и повышенный уровень комплексина-2, белка, критически важного для высвобождения нейротрансмиттеров. Эти изменения указывают на нарушение нервной коммуникации и более глубокое прогрессирование заболевания, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале JCI Insight.

Тесты, проведенные на более чем 1000 человек с болезнью Паркинсона, показали, что у тех, у кого в мозге был обнаружен пегивирус, в крови наблюдались некоторые странные изменения. У них было больше IGF-1, гормона, который контролирует энергию и восстановление организма. Также у больных наблюдалось меньше белка, который помогает очищать поврежденные части клеток. Другой сигнал, называемый IL-4, который помогает уменьшить отек в организме, также был слабее. Эти изменения позволили авторам предположить, что вирус может нарушать работу систем очистки и защиты организма.

Реакция организма на вирус также зависит от генов человека. Люди без определенного генетического изменения, называемого LRRK2, имели более сильную иммунную реакцию при наличии вируса. Но люди с генетическим изменением LRRK2 имели более слабую иммунную реакцию. Это затронуло 157 различных генов, связанных с одним основным геном, называемым YWHAB, который помогает мозговым клеткам работать правильно.

Демонстрация того, как человеческий пегивирус (HPgV) влияет на мозг и кровь людей с болезнью Паркинсона, причем его воздействие зависит от их генов

Обычно пегивирус тихо живет в крови и не вызывает заболевания. Но у этих пациентов с болезнью Паркинсона он был обнаружен только в мозге, а не в крови. Это означает, что вирус может быть активен в мозге. Ученые считают, что изменения, вызванные болезнью Паркинсона, такие как ослабление гематоэнцефалического барьера, могут пропускать вирус или же он может усугублять заболевание.

Хотя исследователи подчеркивают, что их выводы носят ассоциативный характер, а не являются доказательством причинно-следственной связи, результаты их работы говорят о новых возможностях для изучения вклада вирусов в возникновение и прогрессирование болезни Паркинсона. Будущий труд ученых будет направлен на определение того, предшествует ли инфекция HPgV развитию симптомов и может ли лечение вирусной инфекции или иммунных путей принести терапевтическую пользу.

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