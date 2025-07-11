Посещение публичных мероприятий меняет наш мозг: какую пользу обнаружили ученые

Посещение публичных событий кажется простым поступком, но новое исследование раскрыло более глубокую пользу от этого действия: регулярное посещение очных мероприятий дает длительные эмоциональные выгоды нашей психике, выходящие за рамки простого удовольствия.

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Подобная практика пробуждает любопытство о том, как такие повседневные вещи, как продуктовый рынок или местный концерт, могут укрепить благополучие так, как это часто не удается виртуальным собраниям, сообщает ScienceBlog.

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Исследование, в котором приняли участие 351 взрослый из Южной Австралии, было сосредоточено на оценке благополучия с помощью модели PERMA, измеряющей положительные эмоции, вовлеченность, отношения, смысл и достижения. Данные опроса показали, что частое посещение физических мероприятий было тесно связано с более высоким уровнем радости, возбуждения и, что интересно, глубокой вовлеченностью, тем состоянием поглощенности, когда человек теряет счет времени.

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Ведущий автор исследования, опубликованного в журнале International Journal of Tourism Research, доцент Санни Сон, пояснила, что это исследование вышло за рамки анекдотических доказательств, применив к этим связям целостный количественный подход. Между тем, доктор Элиза Китчен из Университета Флиндерса заметила, что подобные мероприятия могут быть стратегически интегрированы в рабочую и образовательную среду для повышения морального духа, чувства принадлежности к сообществу и производительности.

Виртуальные же мероприятия, стимулированные пандемией, действительно давали чувство удовлетворения, но не влияли на другие аспекты благополучия, что подчеркивает ограниченность цифровых заменителей их реальным аналогам.

Предыдущие исследования также показали, что виртуальные собрания обеспечивают ограниченные социальные связи и незначительное уменьшение чувства одиночества, в то время как очные мероприятия способствуют спонтанным взаимодействиям и сенсорным переживаниям, которые невозможно воспроизвести в Интернете.

В исследовании ученых также учитывалось состояние психического здоровья. Даже при контроле существующих проблем положительные эффекты личного участия не только сохранялись, но и усиливаются, особенно в отношении эмоционального благополучия и вовлеченности. Это указывает на то, что эти преимущества имеют широкое применение, в том числе для людей с проблемами психического здоровья, считают авторы.

Улучшение благополучия способствует повышению эффективности работы, укреплению социальной сплоченности и, вероятно, снижению нагрузки на системы здравоохранения, создавая благоприятный цикл социальных выгод для здоровья и разума. Для организаторов и политиков это может переосмыслить планирование мероприятий как форму инфраструктуры общественного здравоохранения, а не просто развлечения, говорят ученые.

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