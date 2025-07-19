Космос чуть не убил человечество: как Земля пережила магнитный коллапс 41 000 лет назад

Незначительное космическое изменение, произошедшее около 41 000 лет назад, могло на короткое время изменить жизнь на Земле — без каких-либо явных следов в окаменелых костях или каменных орудиях, но через изменения в невидимом щите вокруг планеты.

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Однажды в небе над Землей произошло нечто необычное, что, возможно, незаметно изменило образ жизни древних людей, сообщает The Conversation. Задолго до появления письменной истории кратковременное небесное явление, возможно, повлияло на их поведение таким образом, что его последствия ощущаются до сих пор.

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Лашампская экскурсия — это кратковременный коллапс магнитного поля Земли, названный в честь вулканических полей во Франции. Во время этого эпизода магнитная сила планеты упала ниже 10% от современного уровня, а защитная магнитосфера разделилась на несколько слабых полюсов, утратив свою надежную дипольность, которую мы наблюдаем сегодня. В результате этого солнечные частицы и ультрафиолетовые лучи проникли глубже в атмосферу, а полярные сияния, вероятно, освещали небо далеко за пределами привычных им регионов.

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Ученые Агните Мухопадхьяй и Санджа Пановска из команды космических физиков использовали современное геопространственное моделирование, чтобы реконструировать поведение магнитосферы во время этого потрясения. Их симуляции, результаты которой были опубликованы в журнале Science Advances, показала расширение полярных сияний в сторону экваториальных широт и увеличение проникновения солнечных энергетических частиц, то, что они называют "всеполярными" явлениями, даже при нормальной солнечной активности. Это изменение, вероятно, повлияло на визуальную и радиационную среду для жизни в то время.

Археологиня Рейвен Гарви и его коллеги исследовали европейские памятники того периода и заметили любопытное увеличение числа действий, которые могли защитить от ультрафиолетового излучения. К ним относятся более интенсивное использование пещер, пошив и ношение одежды по фигуре, а также нанесение охры на кожу — возможно, в качестве примитивного солнцезащитного крема. Этот всплеск совпадает с появлением ранних Homo sapiens, в то время как у неандертальцев наблюдалось меньше свидетельств принятия таких мер.

Звуковая визуализация события, произошедшего 41 000 лет назад

Результаты исследования не утверждают, что космическая погода уничтожила неандертальцев или вызвала человеческую революцию. Вместо этого они предполагают, что этот экологический стресс-фактор мог подтолкнуть к инновациям в области жилья, одежды и символического поведения, способствуя адаптации человека к окружающим его изменениям.

Как междисциплинарное исследование, оно подчеркивает, что археология и геофизика вместе могут пролить свет на "невидимые" силы прошлого, такие как геомагнитные аномалии. Такое сотрудничество не только обогащает научное понимание, но и предлагает перспективы того, как человечество исторически реагировало на экологические потрясения.

Учеными также было экспериментально доказано, что охра фильтрует ультрафиолетовое излучение, и ее использование ранними людьми началось задолго до 41 000 лет назад, что свидетельствует о том, что прагматическое применение было знакомо еще самым древним из наших предков.

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