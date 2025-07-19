Конец киноэпохи: Microsoft отключил видеомагазин для Xbox

Microsoft официально закрыла свой магазин Movies & TV во всех цифровых площадках, включая Xbox Store. Это изменение, которое уже вступило в силу, означает, что пользователи больше не смогут покупать новые фильмы или сериалы напрямую на платформах Microsoft. Однако любой ранее приобретенный контент по-прежнему доступен через существующее приложение Movies & TV, по крайней мере, на данный момент.

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Это решение являет собой последнюю главу в давно угасшей мечте компании, которая началась с дебюта Xbox One в 2013 году, сообщает Game Developer. Первоначально позиционируемая как "универсальная развлекательная система" для игр, телевидения и фильмов, эта стратегия была быстро отменена под новым руководством. Фил Спенсер, сменивший Дона Мэттрика, переориентировал Xbox на игры, оставив мультимедийные амбиции в прошлом.

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Маркетплейс с противоречивой вехой

Несмотря на относительно скромное влияние, видеомагазин Xbox не обошелся без заметных моментов. В 2014 году он сыграл ключевую роль в цифровом выпуске фильма "Интервью" после того, как планы Sony по выпуску фильма в кинотеатрах рухнули в результате громкой кибератаки. Выпуск фильма вызвал международную полемику из-за вымышленного сюжета об убийстве лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Microsoft вместе с Google помогли обеспечить выпуск фильма в сети в запланированные сроки.

Голливудский эксперимент Xbox так и не взлетел

Однако речь шла не только о магазине фильмов. Microsoft когда-то управляла Xbox Entertainment Studios, недолговечной производственной компанией, предназначенной для выпуска эксклюзивного контента. Наследие студии включает всего несколько релизов — Halo: Nightfall, Atari: Game Over и пару специальных выпусков. Предприятие тихо исчезло, как и реальная опора Microsoft в Голливуде.

Sony по-прежнему видит ценность в мультимедиа

В отличие от Microsoft, Sony имеет прямой доступ к кино и телевидению через Sony Pictures. Это позволяет ей пополнять свой цифровой магазин развлекательными продуктами, которые также служат инструментами перекрестного продвижения оборудования PlayStation. Одним из последних релизов компании стал ожидаемый многими сиквел-трилогия "28 Лет Спустя". Без подобных активов уход Microsoft с рынка, возможно, был неизбежен.

Где смотреть фильмы сейчас

После ухода Microsoft из киноиндустрии сайт поддержки Xbox теперь направляет пользователей к другим сервисам, которые по-прежнему пользуются успехом. В качестве альтернатив предлагаются Amazon Prime Video, Apple TV и Fandango at Home — приложения, доступные на оборудовании Xbox. На данный момент это лучшие варианты для тех, кто все еще преследует мечту о развликательной системе под слоганом "все в одном".

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