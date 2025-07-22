Здесь родились вампиры: за древнейшей в мире легендой о кровопийцах стоит забытая сербская деревня

Задолго до того, как Брэм Стокер написал "Дракулу", тихий поселок Кисилево, Сербия, попал на первые полосы газет в 1725 году. Мужчину по имени Петар Благоевич обвинили в том, что он вернулся из могилы, чтобы питаться кровью своих соседей.

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Эта жуткая история была настолько сенсационной, что о ней написали в "Wienerisches Diarium", одной из старейших газет Австрии. По мнению исследователей, это стало первым письменным свидетельством о вампирах в Европе, пишет Arkeonews.

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История Благоевича разворачивалась как нечто из ужасной сказки. Крестьяне умирали при загадочных обстоятельствах, и страх превратился в панику, когда появились слухи, что недавно похороненного Благоевича видели ночью.

Копия австрийской газеты "Wienerisches Diarium" от 21 июля 1725 года, в которой содержится первое зафиксированное упоминание о якобы вампиризме Петара Благоевича Фото: VOX

Его тело достали из могилы, и, по словам испуганных местных жителей, на его губах была свежая кровь, а труп не разложился. Во время ритуала, который вошел в историю вампирских преданий, они проткнули его сердце кругом, чтобы мужчина не восстал снова.

Некоторые ученые пытались переосмыслить это событие. Клеменс Рутнер из Тринити-колледжа Дублина предположил, что определенную роль могла сыграть лингвистическая путаница, когда термин "upior", означающий "плохой человек" в болгарском языке, австрийские чиновники, возможно, неправильно истолковали как "вампир".

Другие исследователи указывают на экологические факторы, такие как инфекционные заболевания или тепловые удары, как на вероятные объяснения смертей.

Однако, несмотря на скептиков, местные ученые, такие как Ненад Михайлович, придерживаются официальных версий, настаивая, что это событие остается одной из старейших задокументированных историй о вампирах.

Спустя столетия деревня все еще носит следы своего жуткого прошлого. Хотя туризм еще не достиг Кисилево, многие домохозяйства тихо придерживаются старых защитных традиций, в частности используют магию влахов.

Магия влахов, известная как Vlaška magija, остается одной из самых устойчивых систем верований в Восточной Европе. Она практикуется преимущественно пожилыми женщинами, известными как бабы, и является сочетанием древнего язычества, поклонения природе и ритуалов предков.

Защитные заклинания, проклятия и церемонии, связанные с лунными циклами, до сих пор тайно проводятся во всем регионе. Чеснок, красная нить и соль остаются основными предметами в домах — символами старого мира, где граница между мифом и реальностью была очень тонкой.

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С документальными свидетельствами, предшествующими Дракуле почти на два века, село предлагает не только жуткую историю — оно является ключевой главой европейской культурной памяти.

Местные жители надеются, что легенда однажды вдохнет новую жизнь в общину, привлекая историков и любителей тайн.

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