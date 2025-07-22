Местные до сих пор почитают это место: в Монголии начали раскопки древних курганов (фото)

Международная команда археологов начала исследование холма Бор Овоо в Монголии — месте, известном богатой историей. Эти курганы, которые часто сооружали для элитных членов кочевых обществ, могут содержать не только останки, но и различные артефакты.

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Раскопки являются частью проекта "Культура всадников", возглавляемого турецким историком профессором доктором Кюршадом Юлдуримом из Стамбульского университета. Профессор Юлдурим, признанный ведущим авторитетом в области кочевых культур Центральной Азии, сейчас возглавляет совместную экспедицию вместе с монгольскими экспертами, целью которой является разгадка погребальных обрядов тюркских и монгольских предков, пишет Arkeonews.

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Раскопки сосредоточены на священных курганах, которые датируются периодом от бронзового века до XIII века. Эти курганы, которые часто сооружали для элитных членов кочевых обществ, могут содержать не только останки, но и разнообразные артефакты.

Раскопки являются частью проекта "Культура всадников" Фото: Aişe Hümeyra Akgün – AA

Сам Бор Овоо расположен рядом с мемориальным комплексом уйгурского хагана Моена Чура, что прочно закрепляет это место в духовной географии древней Внутренней Азии.

"Этот холм был свидетелем сакральных ритуалов на протяжении более 3200 лет", — отметил профессор Юлдурим, подчеркнув значение Бор Овоо в духовной жизни тюркских и монгольских народов.

Несмотря на официальное разрешение на раскопки, команда столкнулась с сомнением в целесообразности исследований со стороны местных жителей, что свидетельствует о почитании этого места даже в наше время.

Проект сочетает археологические полевые исследования с историческим анализом и современными лабораторными испытаниями. Сейчас исследуются пять основных курганов, и первые результаты указывают на сложную систему почитания предков и символические погребальные обряды.

Эти обычаи не только отражают ценности кочевой жизни, но и дают представление о культурном обмене с соседними цивилизациями Сибири и Внутренней Азии.

Это сотрудничество объединяет турецких и монгольских ученых в редком сочетании практического опыта и академической глубины. Такие специалисты, как доктор Ферхат Чифтчи и профессор Эрдене Мягмар, участвуют как в анализе на месте, так и в документировании результатов.

Ожидается, что работа команды завершится серией трехъязычных публикаций — на турецком, монгольском и английском языках — что обеспечит распространение знаний за пределы границ и академических сообществ.

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Команда имеет амбициозные планы расширить раскопки на исторически богатую долину Орхон.

"Монголия — это уникальный ландшафт для исследования древних тюркских цивилизаций", — сказал профессор Юлдурим. Каждый артефакт, найденный под слоями почвы и времени, способствует более глубокому пониманию духовного наследия и культурной идентичности цивилизаций прошлого.

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