Як український інженер створила технологію, яка повертає життя старим свердловинам

У світі енергетики, де великі контракти часто закриті для новачків, історія про те, як український інженер без підтримки корпорацій вивів власну технологію на міжнародний ринок — рідкість.

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Ми поговорили з Оксаною Замараєвою, інженером дослідником центру імпульсно-хвильових конструкцій і технологій при НТУУ «КПІ», імені І. Сікорського яка довела: інженерна думка з України може давати не тільки патенти, а й живі результати.

Оксана Замараєва — авторка технології "Імпульс", провідний інженер Центру імпульсно-хвильових конструкцій НТУУ "КПІ"

Пані Оксано, це звучить майже як виняток: український патент реально працює в промисловості. Як це взагалі можливо?

Якщо коротко — шлях довгий і не завжди простий. Все почалося з моєї дипломної роботи, де я досліджувала, як хвильові процеси впливають на пористі середовища. Після аспірантури я не сховала дослідження в архів, а продовжила випробовувати ідею на реальних свердловинах. Потім з’явився патент, перші виїзди на об’єкти, перші контракти.

Тобто ви не теоретик з паперами, а практик на об’єктах?

Абсолютно. Я завжди вважала, що технологія повинна показувати себе на місці. Важко вірити в обіцянки на папері, коли свердловина стоїть і нічого не дає. Мені було важливо довести: технологія працює в полі, не лише у лабораторії.

А правда, що вся ідея в тому, щоб не руйнувати пласт, а його “розбудити”?

Саме так. Ми не викачуємо останні залишки, а відновлюємо природну фільтрацію за допомогою фізики. Це схоже на акустичний масаж для пласта. Без хімії, без агресивних втручань, без тривалих простоїв.

Чи вдалося вам вийти за межі теорії?

Так. Сьогодні технологія під брендом «Імпульс» працює на реальних свердловинах в Україні та Індонезії. Ми маємо середнє зростання дебіту на 30-50%. Був кейс, коли виснажена свердловина після однієї обробки дала +60%, а окупність для компанії склала всього 5 днів. Наш стандартний результат — плюс 25-40% дебіту, з мінімальними витратами і без зупинки виробництва.

Що каже бізнес, коли бачить ці результати?

Ключове для бізнесу — швидка окупність. Ми показали, що середній термін повернення інвестицій — від 5 до 14 днів. Це принципово змінює підхід до старих свердловин. Їх уже не списують, а перезапускають із «Імпульсом».

Чи легко було пробиватися в такій сфері як жінці?

Було багато упереджень. Коли ти приходиш на об’єкт як жінка, до того ж не з великої компанії, а з наукового центру, спочатку тобі не вірять. Але коли через два дні після обробки дебіт виріс на 30–40%, питання довіри відпадає. Я завжди казала: результат — найкращий аргумент.

Які особливості має технологія?

Комплекс «Імпульс» складається з генератора імпульсних хвиль і хвильового депресатора, які створюють короткі серії енергетичних імпульсів у привибійній зоні. Це дозволяє відновити природну фільтрацію, не використовуючи кислоту чи дороге буріння. Систему легко транспортувати, вона встановлюється за кілька годин і не потребує демонтажу устаткування.

Які у вас плани далі?

Ми активно тестуємо нову лінійку «Імпульс ПЛЮС» для важких свердловин, працюємо над рішеннями для газових свердловин. Мета проста — вийти на США і Близький Схід, де тисячі свердловин можна повернути до життя без мільйонних капіталовкладень.

Якщо одним реченням: у чому суть «Імпульсу»?

У простоті та фінансовій ефективності. Ми допомагаємо бізнесу побачити прибуток там, де його вже не чекали. Це про науку, яка працює і приносить дохід.

Сьогодні наша технологія стає справжнім інструментом для компаній, які шукають рішення без хімії, довгих простоїв і високих витрат. Я вірю, що такі рішення з України можуть змінювати правила гри на світовому ринку.