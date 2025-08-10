Тайна гибели цивилизации: взрыв кометы мог изменить историю человечества 12 800 лет назад

Около 12 800 лет назад фрагмент кометы взорвался над территорией современной Луизианы, США, вызвав взрыв, мощность которого была достаточна, чтобы расплавить камень до состояния стекла и уничтожить развитую цивилизацию, заявили ученые.

Впадина длиной около 300 метров была датирована с помощью радиометрических методов и электронной микроскопии, что позволило точно определить время загадочного климатического сдвига, сообщает DailyMail. Исследователи считают, что это открытие может означать обнаружение первого кратера, образовавшегося в результате космического взрыва в воздухе во времена молодого дриаса — периода внезапного глобального похолодания, связанного с массовым вымиранием видов.

Такая находка подливает масла в огонь давней дискуссии о гипотезе удара в период молодого дриаса, согласно которой в то время Земля подверглась бомбардировке множеством фрагментов кометы. Автор книг, посвященных данной теме, Грэм Хэнкок построил свою карьеру на идее, что в результате такого события была уничтожена развитая цивилизация ледникового периода. Хотя его теории часто отвергаются основным археологическим сообществом, Хэнкок утверждает, что мифы, древние тексты и необъяснимые достижения доисторической инженерии указывают на утраченную главу в истории человечества.

Доктор Аллан Уэст из Comet Research Group, соавтор открытия в Луизиане, предупредил, что атмосферные взрывы такого масштаба, сопоставимые с тысячами ядерных взрывов, могут происходить чаще, чем считалось ранее. Примерами из прошлого являются взрыв в Тунгуске в 1908 году и метеорит в Челябинске в 2013 году, оба из которых были гораздо меньше, чем событие, о котором идет речь здесь. Уэст предполагает, что катастрофа молодого дриаса могла быть вызвана не одним ударом, а прохождением Земли через поток обломков огромной кометы.

В последние годы люди получили возможность наблюдать за метеоритными дождями и пролетом комет, даже не подозревая о масштабах их угрозы для Земли Фото: Unsplash

Если бы такое явление произошло сегодня, последствия были бы куда более разрушительными: глобальный коллапс сельского хозяйства, массовые потери инфраструктуры и миллионы жертв. Во время же ледникового периода последствия взрыва, возможно, способствовали исчезновению мегафауны, такой как мамонты и саблезубые тигры. Сажа и пыль в атмосфере могли погрузить планету в длительную и глубокую "зиму", изменив экосистемы и также условия для выживания человека.

Несмотря на десятилетия накопления доказательств, гипотеза о столкновении в период молодого дриаса остается одной из самых спорных идей в науке. Критики утверждают, что подобные необычные утверждения требуют конкретных доказательств, в то время как сторонники говорят, что данные все больше подтверждают их правоту. И Хэнкок, и Уэст признают, что изменить укоренившиеся взгляды будет нелегко, но они рассматривают каждое новое открытие, такое как кратер в Луизиане, как еще одну деталь в еще не разгаданной эпопее период молодого дриаса, разделившей ученых на два лагеря.

