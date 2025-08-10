В Польше нашли 222-граммовое золотое ожерелье: оно могло принадлежать древним готам

Охотник за сокровищами и член Ассоциации искателей исторических следов «DENAR Kalisz», Матеуш Лахович, обнаружил массивное изогнутое золотое ожерелье весом 222 грамма, насыщенная желтая поверхность которого указывает на почти чистое золото.

Related video

Археологи предположили, что это изделие, найденное в польском Калише, может быть связано с готами, германским народом, который захватил Европу в позднеримский период и период Великого переселения народов, сообщает Arkeonews. Подобные украшения были обнаружены в Скандинавии, часто с выгравированными рунами, но на найденном ожерелье нет никаких подобных знаков.

Важно

Скарабей Хатнефер: золотой артефакт знатной египтянки ей не принадлежал (фото)

Золотые кольца и браслеты, подобные этому, были не просто украшениями. Они были описаны в раннесредневековой скандинавской традиции, увековеченной в тексте "Поэтическая Эдда". Это сборник древнескандинавских стихотворений, записанных в Исландии в XIII веке на основе более древних устных традиций. В нем сохранились мифы, героические легенды и культурные ценности ранних скандинавских обществ. Такие ожерелья были мощными символами богатства, лояльности и лидерства. Правители дарили их воинам, таким образом укрепляя узы верности.

Матеуш Лахович держит золотое ожерелье весом 222 грамма, найденное недалеко от Калиша Фото: DENAR Kalisz

Прибытие готов из Скандинавии в Польшу привело к волнам культурного взаимодействия. Они поселились вдоль южного побережья Балтийского моря, оставив следы в регионах Нижней Вислы, Бори Тухольские и Крайна. Находки, подобные ожерелью из Калиша, дают историкам более четкую картину движения товаров, обмена идеями и ремесленным мастерством, общих для готского и скандинавского миров. Помимо своей красоты, ожерелье является фрагментом гораздо более обширной истории — истории миграции, союзов и непреходящего стремления к престижу в истории человечества.

Ранее Фокус писал об обнаружении археологами самых древних останков человека. Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000–86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.