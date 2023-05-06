Ексклюзивні Skoda та подушки Bentley: як автопром відзначає коронацію Чарльза III (фото)

До коронації Чарльза III Bentley пошили дорогі шкіряні подушки з її емблемою, а Skoda випустила особливі версії моделей у "королівському" кольорі та з багатою комплектацією.

Коронація Чарльза III — подія глобального масштабу, тому не дивно, що навіть автовиробники не оминули його і підготували спеціальні версії своїх моделей та аксесуари до них. Про це повідомляється на офіційних сайтах компаній.

Подушки виконані зі шкіри, яка йде на оздоблення салону Bentley Фото: Bentley

Бренд Bentley є офіційним постачальником авто для коронації Чарльза ІІІ. На розкішних машинах привозитимуть членів королівської родини та найпочесніших гостей.

Окрім того, британський автовиробник випустив лімітовану серію спеціальних подушок для авто. Вони виконані з ніжної дорогої шкіри, яка йде на салони Bentley, і шиються вручну на основному підприємстві компанії в Крю.

Вишита емблема складається із 30 000 швів Фото: Bentley

Подушки випущені у стилістиці Bentley Continental Flying Spur 1958 року. Вони випущені у трьох різних кольорах і прикрашені королівськими вензелями та вишитою емблемою коронації Чарльза III, що складається з 30 000 швів.

Skoda запропонувала особливий зелений колір Royal Green для своїх моделей Фото: Skoda

Коронація Чарльза III є святом і для ще одного підрозділу концерну Volkswagen – чеської Skoda. Представники компанії пояснили, що ще принц Чарльз III кілька разів приїжджав до Чехії і навіть заснував спільно з Вацлавом Гавелом благодійний фонд підтримки історичної спадщини. Зібрані кошти дозволили відреставрувати монастир Св. Варфоломія та тераси біля празького замку.

З цієї причини спеціально до коронації Чарльза III для Skoda Octavia, Kodiaq та Superb запропонували особливі версії у спеціальному кольорі Royal Green. У такий відтінок зеленого забарвлено чимало авто британської королівської родини.

Салон Skoda Superb оброблений шкірою коньячного кольору Фото: Skoda

Колір Royal Green доступний тільки для топових комплектацій моделей — RS, SE L та Laurin & Klement. З ним можна вибрати оздоблення салону шкірою чорного, бежевого або коньячного кольору.

Раніше Фокус розповідав про ексклюзивну карету для коронації Чарльза III, оснащену кондиціонером та електросклопідйомниками.

Також ми писали про автомобілі Чарльза III – у його гаражі чимало рідкісних та ексклюзивних машин.