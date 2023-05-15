Розсекречено флагманський кросовер Huawei з величезним запасом ходу (фото)

AITO M9 отримає стильний дизайн та великі габарити. До списку оснащення увійдуть передові системи безпеки та інноваційні технології.

В інтернеті розсекретили флагманський гібридний кросовер AITO M9 від Huawei та Seres. Модель відрізняється великими габаритами та величезним запасом ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Бренд AITO належить компаніям Huawei та Seres. Seres займається виробництвом автомобілів, а Huawei є основним постачальником електромоторів та електроніки.

AITO M9 отримав стильний дизайн з великими передніми фарами, з'єднаними світлодіодною смугою. Також спереду розмістили масивну решітку радіатора, яка буде доступна у кількох варіантах оформлення.

Спереду розмістили великі фари Фото: sohu.com

Довжина кросовера становитиме 5230 мм при колісній базі 3110 мм. Це буде найбільша модель у лінійці бренду.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: sohu.com

На вибір будуть доступні модифікації на 3,4,5 або 6 посадкових місць. Список оснащення включає системи допомоги водієві Huawei AI, аудіосистему Huawei Sound. Інформаційно-розважальна система працюватиме на базі Huawei HarmonyOS. В інтер'єрі буде розміщено до 10 дисплеїв.

AITO M9 стане гібридом з розширеним діапазоном. Кросовер оснастять бензиновим двигуном, який заряджатиме електромотор. Запас ходу може становити понад 1000 км на одному заряді.

Флагманський кросовер дебютує у четвертому кварталі 2023 року. Вартість моделі становитиме від 500 000 до 600 000 юанів (від 71 800 до 86 200 доларів).

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