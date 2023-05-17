В Україні на продаж виставили новітній спорткар Toyota з яскравим тюнінгом (фото)

Toyota GR Supra отримала новий кузовний обвіс і була перефарбована, а віддачу двигуна збільшили з 340 до 600 к.с. Вартість спорткара з таким тюнінгом складає $160 000.

У Дніпрі на продаж виставили спорткар Toyota GR Supra 2021 випуску з ексклюзивним тюнінгом. Подробиці про автомобіль розповіли в оголошенні на сайті Auto.RIA.

В Україні нечасто можна зустріти Toyota GR Supra. За кілька років у нашій країні було помічено лише кілька таких авто.

Ціни на спорткар у США починаються із 44 600 доларів за версії з 2,0-літровим двигуном. За модифікацію з топовим 3,0-літровим двигуном доведеться заплатити від 53 600 доларів.

Виставлена на продаж Toyota GR Supra відрізняється ексклюзивним широким кузовним обвісом та яскравим кольором. Автомобіль пофарбований у блакитний відтінок з графікою по всьому кузову.

Автомобіль отримав новий кузовний обвіс Фото: auto.ria.com

Ззаду встановлений великий спойлер та збільшений дифузор. Більшість нових кузовних елементів виготовлені з карбону.

Позаду з'явився великий спойлер Фото: auto.ria.com

Також спорткар оснастили новими колісними дисками з негативним кутом розвалу коліс. Пневмопідвіска дозволяє регулювати висоту дорожнього просвіту.

Інтер'єр Toyota GR Supra було повністю змінено. Він виконаний у темно-блакитному кольорі зі шкіри та вставок з вуглецевого волокна.

Інтер'єр спорткара також було змінено Фото: auto.ria.com

Автомобіль у відмінному стані та не потребує ремонту. Пробіг становить лише 12 тисяч км.

Під капотом встановлений 3,0-літровий турбований рядний шестициліндровий двигун з налаштуванням Stage2 потужністю 600 к.с. Він працює у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 4 секунди.

Вартість Toyota GR Supra з тюнінгом складає $160 000. Продавець надає додаткову інформацію за запитом.

Раніше Фокус писав, що в США на онлайн-аукціоні Bring a Trailer продали Toyota Supra 1994 за $133 000.