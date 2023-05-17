В Україні відтворили вражаючий Гелендваген для екстремального бездоріжжя (відео)

Тюнінг Гелендвагена включає встановлення портальних мостів і величезних позашляхових шин. З 585-сильним V8 важкий Mercedes-Benz розганяється до 100 км/год за 5 с.

Новий Mercedes-AMG G63 4×4² тільки нещодавно надійшов у продаж та ще не з'явився на українському ринку. Проте такий позашляховик уже є в нашій країні, адже його збудував майстер Олександр із Житомира зі своєю командою. Про унікальний проект він розповів у відео на своєму Youtube-каналі "Джипи-монстри".

Кліренс позашляховика виріс до 350 мм

За основу взяли стандартний Mercedes-AMG G63 2022 року. Тюнінг Гелендвагена включає головну "фішку" версії 4×4² — портальні мости, завдяки яким кліренс виріс до 350 мм. Крім того, з'явилися величезні позашляхові шини та розширювачі арок (їх взяли у старого Mercedes G500 4×4²). Попереду встановлені дуги.

Позашляхова гума вимагає встановлення розширювачів арок

Двигун Mercedes G63 такий самий, як у його позашляхової версії – 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. Навіть після доопрацювання автомобіль, що поважчав, розганяється до 100 км/год за 5 с і легко досягає 170 км/год.

Слід зазначити, що житомирські майстри вже давно виконують подібний тюнінг Гелендвагена. Зокрема, вони створили кілька копій легендарного шестиколісного Mercedes G63 AMG 6X6. Частину авто вже поставили за кордон для іноземних замовників. Крім того, у Житомирі збудували вражаючий "Запорожець" на агрегатах 500-сильного Porsche.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також відтворили унікальний Mercedes-Maybach G650 із двигуном V12.

Також ми писали про найдорожчий Гелендваген за 1,2 мільйона доларів.