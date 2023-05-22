Нова Honda Accord отримала надекономічну версію із витратою менше 5 л на 100 км (фото)

Нова Honda Accord PHEV оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором загальною потужністю 207 к. с. Седан здатний проїхати 82 км на електротязі.

Лінійку Honda Accord 2023 поповнив гібрид PHEV, що заряджається. Седан надійде у продаж із літа. Про це повідомляє сайт Autohome.

Седан оснащений 207-сильною гібридною установкою Фото: autohome.com.cn

Нова Honda Accord PHEV дебютувала в Китаї, адже у цій країні поряд із США випускають седан. Світова прем'єра гібрида, що заряджається, відбулася одночасно з презентацією Accord 11 покоління для китайського ринку.

Honda Accord PHEV може проїхати 82 км на електротязі Фото: autohome.com.cn

Силова установка знайома за Honda CR-V 2023. Бензинова 2,0-літрова четвірка та електромотор сумарно розвивають 207 к. с. та 335 Н∙м. Седан Honda Accord PHEV витрачає 4,88 л/100 км у змішаному циклі, а велика батарея на 17,7 кВт∙год дозволяє проїхати 82 км в електричному режимі.

Гібрид Honda Accord, що візуально заряджається, нічим не відрізняється від інших версій моделі. Салон оздоблений алькантарою, також встановлений новий блок клімат-контролю та змінено дизайн віртуального щитка приладів.

У салоні змінено блок клімат-контролю Фото: autohome.com.cn

Ціна Honda Accord PHEV у Китаї стартує з 225 800 юанів ($32 200). Стандартна комплектація гібрида, що заряджається, поповнилася 12,3-дюймовим тачскрином і аудіосистемою Bose.

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