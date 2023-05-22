Яскравий дизайн та 750 сил: Bentley Bentayga отримав дуже екстравагантну версію (фото)

Bentley Bentayga Mansory отримав карбонові кузовні деталі і відразу два задні спойлери. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли до 750 к. с.

Німецьке ательє Mansory виконало тюнінг Bentley Bentayga. Розкішний кросовер став яскравішим і потужнішим. Подробиці проекту розкрили на офіційній сторінці Mansory у Instagram.

Ззаду встановили відразу два спойлери Фото: Mansory

Дизайн Bentley Bentayga став більш виразним і витриманий у традиційному стилі Mansory. Кросовер отримав карбонові капот та обважування, а його колісні арки розширені. Ззаду встановили відразу два спойлери – на верхній кромці скла та біля його основи. Крім того, авто отримало 24-дюймові колеса.

Салон Bentley Bentayga Mansory не показали, але відомо, що він декорований шкірою, замшею і карбоном, причому доступні екстравагантні колірні комбінації в обробці.

Колісні арки кросовера розширили Фото: Mansory

Тюнінг Bentley Bentayga торкнувся і двигуна. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли з 550 до 750 к. с., а піковий обертальний момент виріс з 770 до 1020 Н∙м. Зараз розгін до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 317 км/год.

Примітно, що це не найшвидший Bentley Bentayga Mansory. Раніше німецькі тюнери представили 900-сильну версію позашляховика із двигуном W12.

Також Фокус повідомляв, що Mansory створили найдорожчий у світі гольфкар.