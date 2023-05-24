З груші, вишні та горіха: у Франції створили перше у світі повністю дерев'яне авто (фото)

Саморобне авто точно повторює Citroen 2CV 1955 року. За його створення використовувалася деревина кількох різних порід.

По французьких дорогах їздить дуже незвичайний Citroen 2CV. Кузов та салон автомобіля повністю виконані з дерева. Про це розповідає RTL.

Мішель Робільяр будував Citroen 2CV п'ять років Фото: RTL News

Відтворити культовий Citroen 2CV із дерева вирішив столяр Мішель Робільяр. Роботи над авто почалися у 2011 році та тривали п'ять років. Майстер підрахував, що витратив на проект 5000 годин.

Автомобіль побудований на шасі Citroen Dyane 1969 року та оснащений стандартним двоциліндровим мотором Citroen 2CV потужністю 28 к. с. Інші його деталі є дерев'яними.

Кузов виконаний з груші, яблуні, вишні та горіха Фото: RTL News

Зокрема, каркас кузова виконаний з груші та яблуні, двері та кришка багажника – з вишні, а крила – з горіха. Кермо, передня панель та сидіння вирізані з в'яза, хіба що крісла також оздоблені тканиною.

Дизайн авто точно повторює Citroen 2CV 1955 року. Дерев'яне авто пристосовано до повноцінної експлуатації, поставлено на облік та має страховку.

Кермо та передня панель Citroen 2CV вирізані з в'яза Фото: RTL News

Тепер Мішель Робільяр вирішив продати свій витвір і планує виручити за нього 150-200 тисяч євро. Майстер вже працює над новим проектом – купе Citroen DS Chapron із дерева: воно буде готове до 70-річчя моделі, яке відсвяткують у 2025 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Citroen на прохання клієнтів відновили випуск свого найдешевшого електрокросовера.

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