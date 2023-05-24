Австралієць на прокатному Lamborghini влаштував масштабну ДТП і втік (відео)

Lamborghini Huracan на великій швидкості вилетів на майданчик з продажу вживаних авто та протаранив три машини. Водій втік із місця ДТП і тепер його розшукує поліція.

Велика ДТП сталася в австралійському Сіднеї. Аварію влаштував водій суперкара Lamborghini Huracan, взятого напрокат. Про це йдеться у сюжеті каналу 9 News.

Суперкар серйозно пошкоджено Фото: скриншот / YouTube

Аварія сталася у вечірній час, коли вулиці були порожніми, що допомогло уникнути великої кількості постраждалих. Lamborghini Huracan їхав вулицею на великій швидкості та його занесло у повороті. 610-сильний суперкар вилетів на тротуар і протаранив три машини на майданчику з продажу вживаних авто. Lamborghini зупинився, вставши дибки.

Lamborghini Huracan виявився прокатним Фото: скриншот / YouTube

Водій суперкара, вибравшись з авто, повідомив свідків аварії, що розбитого Lamborghini взято напрокат і що він хоче все залагодити з компанією-власником машини. Однак коли він почув, що викликано поліцію, то поспішив втекти з місця ДТП.

Тепер винуватця аварії розшукує поліція, а прокатна компанія та власник майданчика з продажу вживаних авто підраховують збитки. Чотири машини потребують серйозного ремонту.

Це вже друга масштабна аварія за участю суперкара в Австралії останнім часом. Нещодавно в Мельбурні розбили рідкісний Ferrari за $350 тисяч.

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