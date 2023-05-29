Camry на максималках: представлено новий преміальний седан Toyota Crown (фото)

Toyota Crown Sedan — п'ятиметрова преміальна модель Е-класу, яка буде дешевшою, ніж Lexus. Седан запропонують у гібридній та водневій версіях.

Преміальну лінійку Toyota Crown поповнила ще одна модель. Нову Toyota Crown Sedan презентували під час змагань на японському автодромі Фудзі. Про це повідомляє сайт Toyota.

Седан побудований на задньопривідній платформі Lexus LS Фото: Toyota

Toyota Crown Sedan позиціонується як модель початкового преміум-класу, тобто вона займає нішу між Toyota Camry та дорожчим Lexus ES. Продажі моделі стартують під кінець цього року. На презентації показали седан із лівим кермом – це означає, що його продаватимуть і за межами Японії.

Модель запропонують у гібридній та водневій версіях Фото: Toyota

Спортивний седан зовні схожий на побратимів Crown Crossover та Crown Sport. У нього величезна радіаторніа решітка, довгий капот і аркоподібний дах. Стандартними є 19-дюймові колеса.

Разом з тим, нова Toyota Crown Sedan суттєво відрізняється за конструкцією, адже побудована на задньопривідній платформі – як Toyota Mirai та Lexus LS. За габаритами седан відноситься до Е-класу, тобто він більший за Camry.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Toyota

Розміри Toyota Crown Sedan 2024:

довжина – 5030 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1470 мм;

колісна база – 3000 мм.

Салон Toyota Crown Sedan оброблений шкірою та деревом, а на передній панелі встановлені два дисплеї. Базова комплектація включає двозонний клімат-контроль, електропривід підігрів та вентиляцію передніх сидінь.

Салон оброблений шкірою та деревом Фото: Toyota

Характеристики Toyota Crown Sedan 2024 поки що тримають у секреті. Відомо, що базовий варіант моделі буде гібридом, а також запропонують версію з водневими паливними осередками як у Toyota Mirai.

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