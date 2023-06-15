Найкомпактніший кросовер Volkswagen вперше помітили без камуфляжу (фото)

Новий Volkswagen T-Cross 2024 отримає оновлений дизайн та модернізовану моторну гаму. Всі двигуни можуть доповнити 48-вольтовою технологією "м'якого" гібрида.

Компактний кросовер Volkswagen T-Cross 2024 модельного року помітили під час тестів без камуфляжу. Офіційний дебют новинки відбудеться вже найближчим часом. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Volkswagen T-Cross був представлений у 2018 році та став найкомпактнішим кросовером бренду. Тепер модель отримає планове оновлення.

Оновлений Volkswagen T-Cross зовні схожий на більший T-Roc. Спереду з'явилися нові бампер та решітка радіатора, а також змінені фари.

Volkswagen T-Cross отримає оновлений силует Фото: carscoops.com

Задня частина кросовера також була змінена. З'явився новий задній бампер та модернізовані задні ліхтарі.

Графіка задніх ліхтарів буде змінена Фото: carscoops.com

Панель приладів прототипу прикрита, що вказує на зміни. Найімовірніше, кросовер отримає збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та розширений список оснащення.

Також очікуються зміни у моторній гамі кросовера. Зараз до неї входять два двигуни на вибір — 1.0 TSI та 1.5 TSI. Їх можуть доповнити "м'якою" гібридною установкою.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші офіційні знімки Volkswagen Tiguan третього покоління.