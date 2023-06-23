Toyota відкликає майже 600 тисяч автомобілів через небезпечний дефект

Дефект, пов'язаний з амортизаторами, може призвести до нестабільного керування автомобілем. Ремонт усіх деталей буде проводитися коштом виробника.

Toyota відкликає близько 594 000 автомобілів через заводський дефект. На деяких автомобілях виявили проблеми з амортизаторами. Про це розповіли на сайті NHK.

Toyota Motor подала повідомлення про відкликання деяких автомобілів до Міністерства транспорту Японії. Відкликанню підлягають моделі Yaris, Aqua і Sienta, випущені з грудня 2019 року по травень 2023 року.

У Міністерство транспорту Японії заявили, що на цих авто частково несправні нижні важелі амортизаторів. Через їзду нерівними дорогами ці деталі можуть зламатися, що призведе до зниження їх стабільності.

Поки що не було повідомлень про те, що цей дефект ставав причиною ДТП. Проте вже зареєстровано 31 поломку, яка пов'язана з цією проблемою. У чотирьох випадках керувати автомобілем ставало важко.

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У Toyota наголосили, що для цих автомобілів будуть проведені перевірки в дилерських центрах. Усі ремонтні роботи будуть здійснюватися коштом виробника.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota оголосила про відкликання кросовера Corolla Cross у США.