Renault наповнять ринок спортивними електрокарами преміум класу: перші подробиці (фото)

У модельному ряду Renault Alpine з'являться одразу 7 нових електромобілів. Серед них будуть кросовери, купе і компактні моделі С-класу.

Renault Group активно взялися за розвиток бренду Alpine. Найближчими роками на ринку з'явиться ціле нове сімейство моделей, причому всі вони будуть електричними. Про це повідомляється на офіційному сайті французького автовиробника.

До 2030 року планують презентувати одразу 7 моделей Renault Alpine. Електрокари показали на першому зображенні і розкрили подробиці деяких із них.

Перший електромобіль Alpine буде спортивною версією нового Renault 5 Фото: Renault

Зокрема, на тизері помітна заряджена версія майбутнього електромобіля Renault 5. Візуально вона мало чим відрізняється від показаного нещодавно передсерійного концепт-кара Alpine A290_β.

За ним підуть електричний наступник спорткара Alpine A110 (його запропонують як купе і кабріолет), компактний електрокросовер С-класу і чотиримісне туристичне купе А310. За попередньою інформацією, вони зможуть розганятися до 100 км/год за 4 с і проїжджати 500 км без підзарядки.

Крім того, до 2030 року в лінійці Alpine з'являться два електричні купе-кросовери. Електромобілі Renault завдовжки близько 5 м і масою в 2 тонни стануть конкурентами Porsche Cayenne і Macan. Запас ходу становитиме щонайменше 500 км. Їх планують продавати не тільки в Європі, а й у Північній Америці.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault презентували флагманський кросовер Rafale потужністю до 300 к. с.

Також ми писали, що в Україні з'явилися нові електромобілі Renault Megane.