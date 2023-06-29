Півметра над землею: в Італії побудували найнижче авто у світі (відео)

Найнижче авто побудували на базі Fiat Panda 1977 року. В його основі лежить трубчасте шасі, а водій керує машиною лежачи на животі.

В Італії з'явився незвичайний мініатюрний автомобіль. Його висота — менше півметра, а кліренс — лише 30 мм. Творці машини зняли про неї відео і опублікували його на Youtube-каналі Carmagheddon.

Висота авто — менше півметра Фото: скриншот / YouTube

Оригінальне авто є найнижчим у світі. Побудували його на базі старого Fiat Panda 1977 року — у компактного хетчбека просто зрізали верхню частину кузова з капотом і поставили її на трубчасте шасі з трьома мініатюрними колесами. Щоб нутрощі не було видно, скло тонували.

Водій Fiat лежить на звичайній дошці. Оскільки з оглядовістю в такому положенні великі проблеми, то на авто встановили камеру GoPro, зображення з якої передається на смартфон. Для управління використовується кермо-джойстик.

Триколісне авто оснащене скромним двотактним бензиновим мотором, а тому не дуже швидке. Втім, характеристики — не головне. Машину створювали як шоукар для різних автофестивалів і виставок. Кожен її виїзд на дорогу одразу збирає натовп роззяв.

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