В Україні стали частіше купувати гібриди та електромобілі: названо найпопулярніші моделі

Попри те, що бензинові автомобілі продовжують лідирувати на українському ринку, електромобілі та гібриди стають дедалі популярнішими. У цих сегментах домінують середньобюджетні кросовери.

В Україні збільшилися продажі нових гібридних авто та електромобілів. Проте за першу половину 2023 року лідерами залишилися бензинові автомобілі. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Частка моделей з бензиновими двигунами знизилася з 57% до 49% за пів року. Продажі дизельних авто також знизилися з 23% до 22%.

Ринкова частка гібридних автомобілів за пів року збільшилася з 13% до 18%. У цей час електромобілі охопили 10% ринку нових авто. Моделі з ГБО зайняли лише 1% від продажів.

Renault Duster лідирує відразу в декількох сегментах Фото: Renault

Найпопулярніші нові автомобілі в Україні за першу половину 2023 року:

бензинові авто — Renault Duster;

дизельні авто — Renault Duster;

гібридні авто — Toyota RAV4;

електромобілі — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Renault Duster.

Експерти прогнозують, що найближчим часом частки гібридних авто та електромобілів продовжать зростати. Це пов'язано зі зростанням цін на паливо, а також розвитком інфраструктури зарядних станцій у нашій країні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за червень купили 1068 нових комерційних автомобілів, що є рекордним показником.