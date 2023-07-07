Електрокросовер Porsche Cayenne вперше помітили на дорогах (фото)

Новий Porsche Cayenne буде заснований на платформі Premium (PPE), як і Macan наступного покоління. Силова установка електрокросовера видаватиме понад 600 сил, а запас ходу становитиме понад 500 км на одному заряді.

Електричного наступника кросовера Porsche Cayenne вперше помітили під час тестів на дорогах. Новинка буде сильно відрізнятися від моделі поточного покоління. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Новий Porsche Cayenne отримає змінений дизайн. Спереду з'являться компактніші фари в стилі електромобіля Taycan.

Зовнішність кросовера сильно замаскована Фото: carscoops.com

Ззаду на тестовому прототипі можна помітити фальшиві вихлопні патрубки. Так у Porsche хочуть приховати той факт, що наступний Cayenne стане електромобілем. Також ззаду з'являться нові ліхтарі, які будуть з'єднані світлодіодною смугою.

Ззаду розмістили фальшиві вихлопні патрубки Фото: carscoops.com

Новий Porsche Cayenne буде заснований на платформі Premium (PPE). На цій же архітектурі побудують кросовер Macan наступного покоління.

В інтер'єрі з'явиться комбінація цифрової панелі приладів і великого дисплея інформаційно-розважальної системи. Також кросовер отримає інноваційні системи безпеки.

На панелі приладів помітна назва моделі Macan Фото: carscoops.com

З чуток, електричний Porsche Cayenne отримає літій-іонний акумулятор місткістю приблизно 100 кВт⋅год, а топова версія кросовера матиме потужність понад 600 к.с. Запас ходу становитиме понад 500 км на одному заряді.

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