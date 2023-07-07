В Україні з'явилися перші автошколи для осіб з інвалідністю: де вони відкрилися

У перших автошколах для осіб з інвалідністю проходять курси для отримання водійського посвідчення категорії В. Особливістю таких закладів є те, що в них можна навчатися за індивідуальним графіком.

У Міністерстві внутрішніх справ оголосили про відкриття перших в Україні автошкіл для осіб з інвалідністю. Такі заклади вже працюють у п'яти містах нашої країни. Про це розповіли на сайті відомства.

У перших інклюзивних автошколах України можна отримати водійське посвідчення категорії В. Вона дозволяє керувати автомобілями масою до 3500 кг і з кількістю пасажирських місць до 8.

Автошколи відкрилися в Києві, Дніпрі, Львові, Кропивницькому та Кам'янці-Подільському. Там проходять курси перші 22 учні. Один з них уже отримав водійські права.

Заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко зазначила, що проєкт "Автошколи для осіб з інвалідністю" спрямований на соціальну адаптацію для всіх осіб з інвалідністю. Такі люди зможуть навчатися керуванню авто набагато доступніше.

Навчальні автомобілі пристосовані для осіб з інвалідністю Фото: МВС України

Учням інклюзивних автошкіл доступні ті самі послуги, що й у традиційних автошколах. Особливістю таких закладів є те, що в них можна навчатися за індивідуальним графіком.

Тривалість навчання в автошколі для осіб з інвалідністю становить 11 тижнів. Повний пакет послуг обійдеться в 9000 грн.

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