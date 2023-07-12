Діставали вертольотом: позашляховик Jeep намертво застряг далеко від цивілізації (фото)

Jeep Grand Cherokee застряг на бездоріжжі далеко від населених пунктів. Звільняти його довелося за допомогою вертольота Sikorsky UH-60 Black Hawk.

У США поїздка на бездоріжжі закінчилася рятувальною операцією з використанням вертольота. Власнику виставили солідний чек за послуги. Про це повідомляє сайт Power Nation.

Інцидент мав місце на Алясці. Американець на старому Jeep Grand Cherokee першого покоління вирушив із міста Бьютт у подорож до льодовика Кнік.

Рятувальники надіслали вертоліт Sikorsky UH-60 Black Hawk

Маршрут є туристичним і його не вважають надто складним. Та й рамний Jeep Grand Cherokee підготовлений до бездоріжжя — у нього є понижувальна передача і блокування диференціалів. Проте за 25 км від Бьютта автомобіль застряг.

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Водій Jeep викликав допомогу, але з'ясувалося, що вантажівка-евакуатор не здатна дістатися до нього бездоріжжям. Для порятунку американця довелося використовувати вертоліт Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Усдуги рятувальників оцінили у 8250 доларів

Рятувальники дісталися до Jeep Grand Cherokee приблизно за годину. Вертоліт підчепив позашляховик тросом, підняв його і переніс на тверду поверхню.

Після цього позашляховик забрав евакуатор. Власнику Jeep тепер необхідно заплатити 8250 доларів за послуги рятувальників, адже виклик вертольота — недешеве задоволення.

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