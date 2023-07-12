Гібридна установка та авангардний дизайн: Toyota готує новий доступний спорткар (фото)

Новий спорткар Toyota GR86 розробляють без участі Subaru. Купе стане гібридним і вперше отримає турбомотор.

Toyota продовжить розвиток моделі GR86. Третє покоління недорогого спорткупе з'явиться у 2028 році. Про це стало відомо журналістам сайту The Drive.

Нова Toyota GR86 вже розробляється фахівцями спортивного підрозділу Gazoo Racing, причому цього разу купе створюють без участі Subaru. Це означає, що брата-близнюка Subaru BRZ у нього більше не буде.

Купе отримає гібридну установку Фото: BestCarWeb

Раніше японський сайт BestCarWeb опублікував рендери моделі. Вона збереже знайомий силует з довгим капотом, але її дизайн стане більш футуристичним — з тоненькою діодною оптикою. Крім того, авто підросте до приблизно 4,4 м у довжину і 1,8 м завширшки.

Також стало відомо, що нова Toyota GR86 стане гібридом і нарешті отримає турбонаддув. Їй готують новий трициліндровий турбомотор об'ємом 1,4 л, створений на базі 1,6-літрового двигуна Toyota GR Yaris.

Електрифікація підніме сумарну потужність установки приблизно до 300 к. с. Купе Toyota GR86 стане не тільки швидшим, а й економічнішим, хоча й буде важчим за нинішню модель.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує ще й недорогий електричний спорткар, який стане наступником знаменитої моделі MR2.

Також ми писали, що позашляховик Toyota Land Cruiser Prado запропонують виключно з чотирициліндровими моторами.