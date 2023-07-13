Які автомобілі купують у різних регіонах України: найпопулярніші моделі червня

Уподобання українців відрізняються залежно від регіону, в якому вони проживають. Загалом за перші пів року в Україні купили близько 32 тисяч нових автомобілів.

За першу половину 2023 року Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області стали найбільшими регіональними ринками автомобілів в Україні. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Загалом за перші пів року українці купили близько 32 тисяч нових автомобілів. Найбільший попит мають бренди Toyota, Volkswagen і BMW.

Топ 5 регіонів з продажу нових автомобілів:

Київ — 8911 авто. Дніпропетровська область — 2358 авто. Київська область — 2181 авто. Одеська область — 1491 авто. Львівська область — 1439 авто.

Renault Duster домінує на ринку нових автомобілів Фото: Renault

У цих регіонах, крім Київської області, найпопулярнішим автомобілем був кросовер Renault Duster. У Київській області бестселером став електрокросовер Volkswagen ID.4.

Топ 5 регіонів за імпортом вживаних автомобілів:

Львівська область — 10131 авто. Вінницька область — 6520 авто. Київ — 5999 авто. Рівненська область — 5093 авто. Дніпропетровська область — 5074 авто.

Volkswagen Golf став лідером одразу в трьох регіонах України Фото: Volkswagen

У Львівській, Вінницькій та Рівненській областях найпопулярнішою моделлю за першими реєстраціями в Україні став Volkswagen Golf. У Києві та Дніпропетровській області лідером став Renault Megane.

Раніше Фокус писав, що в Україні через підвищення цін на пальне збільшилися частки електромобілів і автомобілів з ГБО.