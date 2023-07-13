У старому сараї знайшли культовий американський спорткар 60-х в ідеальному стані (фото)

Загалом випустили 4228 кабріолетів Plymouth Barracuda 1967 року. Спорткар оснащений 4,5-літровим 235-сильним V8 і автоматичною КПП.

У США виявили чудово збережений кабріолет Plymouth Barracuda 1967 року. Знамените спортивне авто практично не експлуатували протягом останніх 30 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Авто пройшло реставрацію 30 років тому Фото: autoevolution.com

Попередній власник Plymouth Barracuda в 90-х відреставрував автомобіль до оригінального стану, проте не їздив на ньому, а з невідомої причини поставив машину в гараж у штаті Вайомінг. Там вона й простояла до наших днів, виїжджаючи на дороги лише 1-2 рази на рік.

Салон кабріолета у відмінному стані Фото: autoevolution.com

Кабріолет Plymouth Barracuda має чудовий вигляд і потребує лише дрібного техобслуговування та заміни гальм. Машину було перефарбовано, а оздоблення її салону — відновлено. Двигун чистий і без потьоків.

Plymouth Barracuda 1967 року оснащений 4,5-літровим V8 потужністю 235 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 9 с.

Під капотом встановлено 4,5-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Кабріолет вважається найрідкіснішою версією моделі: у 1967 році випущено лише 4228 таких авто. Зараз Plymouth Barracuda планують продати на аукціоні.

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