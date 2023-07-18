Автошоу на мільярд доларів: 500 ексклюзивних суперкарів зібрали в одному місці (відео)

На фестивалі у Великій Британії зібралися найвідоміші суперкари, випущені з 60-х років і до наших днів. Вартість деяких авто становить кілька мільйонів доларів.

У Великій Британії відбувся найбільший у світі зліт екзотичних суперкарів Secret Meet. Сумарна вартість усіх автомобілів на шоу склала близько мільярда доларів. Відео з заходу з'явилося на YouТube-каналі Cars of England.

Сумарна вартість усіх авто перевищила мільярд доларів Фото: carscoops.com

"Секретний" зліт SCD проводиться щорічно британським клубом власників суперкарів Supercar Driver на автодромі в Доннінгтон-Парку. Цього року він виявився особливо цікавим, адже на нього з'їхалися понад 500 ексклюзивних авто з різних країн Європи — це новий світовий рекорд серед зльотів суперкарів.

На шоу приїхали 20 рідкісних Porsche Carrera GT Фото: carscoops.com

На автошоу з'їхалися всі найвідоміші суперкари, випущені за останні 60 років, — від знаменитої Lamborghini Miura до новітнього Mercedes-AMG One.

TVR Cerbera Speed 12 існує в одному екземплярі Фото: carscoops.com

До найдорожчих авто на зльоті можна віднести McLaren F1, Mercedes CLK-GTR, Maserati MC12, Ferrari Enzo та F40. Дуже цінним є і Ferrari 288 Evoluzione 1986 року — таких авто випустили лише 6. А TVR Cerbera Speed 12 узагалі існує в єдиному екземплярі.

Чеський суперкар Praga Bohema Фото: carscoops.com

На автошоу приїхали одразу 20 Porsche Carrera GT — так відзначили 20-річчя культової моделі. Крім того, зібралися десятки різних Ferrari та McLaren, по кілька Pagani та Koenigsegg.

Сучасну епоху представляли нові Aston Martin Valkyrie, Gordon Murray T.50 і чеський Praga Bohema. Попри дощ, суперкари взяли участь у показових заїздах, а деякі авто навіть позмагалися в проходженні кола автодрому на час.

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