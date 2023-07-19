Mercedes і BYD представили потужний кросовер з багатим оснащенням (фото)

Denza N8 запропонують у кількох модифікаціях на п'ять, шість або сім посадкових місць. Базова версія оснащена 139-сильною гібридною установкою, а топовий варіант оснащений двома електромоторами потужністю 585 сил.

У Китаї представили кросовер Denza N8, створений спільними зусиллями BYD і Mercedes-Benz. Модель запропонують з електричною та гібридною силовою установкою. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду розташована роздільна оптика з денними ходовими вогнями у вигляді "іклів". Електрична версія має закриту решітку радіатора.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою. На кришці багажника є спойлер.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: autohome.com.cn

Габарити Denza N8:

довжина — 4949 мм;

ширина — 1950 мм;

висота — 1725 мм;

колісна база — 2830 мм.

В інтер'єрі встановлено 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. Також у салоні можна знайти бездротову зарядку для смартфонів.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Кросовер буде доступний у версіях на п'ять, шість або сім посадкових місць. На задньому ряду є розкладні столики.

Гібридна версія Denza N8 буде доступна з 1,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором потужністю 139 або 218 к.с. Також буде запропонована модифікація потужністю 490 к.с.

Електрична версія кросовера оснащена одним або двома електромоторами потужністю 313 або 585 к.с. Перший варіант пропонується із заднім приводом, а другий — з повним.

Denza N8 надійде в продаж у Китаї вже найближчими місяцями. Початкова вартість кросовера становитиме близько $30 000 за гібридну версію і $40 000 за електричну модифікацію.

Раніше Фокус писав, що в Китаї представили гібридну версію седана Voyah Passion.