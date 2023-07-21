У Китаї презентували електромобіль за ціною Skoda Octavia із запасом ходу понад 700 км (фото)

Changan Qiyuan A07 вирізняється елегантним обтічним дизайном, а його салон виконаний у стилістиці Tesla. Модель запропонована в гібридному та електричному виконанні.

У Китаї презентували новий Changan Qiyuan A07. Недорогий електричний седан надходить у продаж за ціною від 200 000 юанів ($27 865) — на рівні Skoda Octavia. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Седан вирізняється обтічним дизайном Фото: CarNewsChina

Changan Qiyuan A07 — обтічний седан D-класу. У нього елегантний витягнутий профіль з довгим капотом і похилим дахом, а фари і ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Стандартними є 19-дюймові диски.

Розміри Changan Qiyuan A07:

довжина — 4905 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 2900 мм.

Модель запропонована в гібридних і електричних версіях Фото: CarNewsChina

Салон Changan Qiyuan A07 виконаний за прикладом Tesla. У авто відсутній щиток приладів (як у Tesla Model 3 і Model Y), а їхні показники виведені на великий 15-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високим центральним тунелем, на якому встановлено дві бездротові зарядки для смартфонів.

Новий Changan Qiyuan A07 запропонують як електромобіль і плагін-гібрид. Електрокар запропонований у 218-сильній передньопривідній і 258-сильній повнопривідній версіях. На вибір доступні батареї на 58 і 80 кВт∙год: запас ходу становить 515 і 710 км, відповідно.

У салоні відсутній щиток приладів Фото: CarNewsChina

Гібрид Changan Qiyuan A07 також оснащений 218-сильним електромотором, але у нього також є 1,5-літрова 88-сильна бензинова четвірка, що служить генератором.

Раніше Фокус повідомляв, що Changan і Huawei створили стильного конкурента Tesla Model S.

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