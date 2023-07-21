У Києві комунальники в оригінальний спосіб провчили "героїв паркування" (фото)
Спортивні автомобілі перекрили доступ до тимчасового звалища. Через це їх заблокували працівники комунального підприємства.
Порушники правил стоянки понесли нестандартне покарання в центрі Києва. Столичні комунальні служби заблокували їхні автомобілі. Про це повідомляє видання "Автоцентр".
Інцидент мав місце в одній із паркових зон Печерського району Києва. Спортивні купе Infiniti Q60 і Scion FR-S (американський варіант Toyota GT86) припаркували просто біля тимчасового звалища, створеного на час проведення робіт із благоустрою території.
Звісно, автомобілі заважали працівникам комунального підприємства та їхній техніці, тому "героїв паркування" вирішили провчити. Сміття і землю висипали просто навколо Infiniti і Scion, залишивши лише вузький проїзд.
Виїхати з такої "пастки", не зачепивши сміття, досить складно — необхідно активно маневрувати. Тому не виключено, що автівки довелося помити після того, як вони покинули парк.
Нагадаємо, що наразі парковка в Києві залишається безкоштовною. Втім, покарання для порушників правил зупинки і стоянки не скасовано — на них чекають штрафи або евакуація авто. Примітно, що на штрафмайданчик відправляють і дорогі елітні машини.
Також Фокус повідомляв, що у Франції з неправильно припаркованими авто боротимуться роботи.