У Франції готують новий спортивний електрокросовер: він може з'явитися в Україні

Заряджена версія електрокросовера DS3 Crossback E-Tense може дебютувати вже наприкінці 2023 року. Це буде одна з найшвидших моделей у лінійці DS Automobiles.

У Європі помітили прототип нового зарядженого електромобіля DS3 Crossback E-Tense. Спортивна версія моделі отримає новий кузовний обвіс і стане швидшою. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Назву для зарядженої версії DS3 Crossback E-Tense поки що не затверджено. Відомо тільки те, що це буде одна з найшвидших моделей DS Automobiles.

Прототип цікавий тим, що його зовнішність заснована на кросовері до оновлення. Спереду і ззаду можна помітити стару оптику, якої немає на поточній моделі.

Прототип заснований на старій версії DS3 Crossback Фото: carscoops.com

Стандартний DS3 Crossback E-Tense оснащений одним електромотором потужністю 156 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Запас ходу становить 402 км на одному заряді.

Заряджений електромобіль стане однією з найшвидших моделей бренду Фото: carscoops.com

Очікується, що заряджений електрокросовер буде оснащений двома електромоторами сумарною потужністю близько 300 сил. Запас ходу залишиться на колишньому рівні.

DS3 Crossback E-Tense розділяє платформу eCMP з моделями Opel Mokka, Peugeot 2008, Fiat 600e, Jeep Avenger. У майбутньому на архітектурі побудують нові компактні кросовери Alfa Romeo та Opel.

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