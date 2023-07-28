43 роки вважався загубленим: у США знайшли унікальний фургон Volkswagen (фото)

Фургон належить американському колекціонеру, який відновив автомобіль до початкового стану. Усередині Volkswagen Type 2 Schulwagen знаходяться ящики з інструментами та двигун.

В американському штаті Огайо знайшли унікальний фургон Volkswagen Type 2 Schulwagen 1955 року випуску. Автомобіль стояв у сараї 43 роки. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Цей Volkswagen Type 2 Schulwagen був мобільним пунктом обслуговування. Завдяки цьому фургону персонал Volkswagen у США навчався обслуговувати автомобілі клієнтів.

Volkswagen Type 2 Schulwagen належить колекціонеру Лінду Бьорнсену. Цей автомобіль вважається єдиним збереженим із 14 екземплярів.

Цей Volkswagen Type 2 Schulwagen є єдиним уцілілим екземпляром Фото: Volkswagen

Колекціонер купив фургон кілька років тому. До цього він стояв у сараї 43 роки та не використовувався.

Унікальний фургон був не в найкращому стані до реставрації Фото: Volkswagen

Бьорнсен відновив Volkswagen Type 2 Schulwagen і тепер фургон виглядає як новий автомобіль. Реставрація зайняла п'ять років і включала зняття 10 шарів фарби.

Усередині Volkswagen Type 2 Schulwagen знаходяться ящики з інструментами та двигун, який використовувався для вивчення. Автомобіль був головною зіркою на Міжнародному дні автобусів Volkswagen у червні 2023 року.

У салоні фургона є двигун Фото: Volkswagen

Власник фургона заявив, що не збирається продавати ексклюзивний автомобіль. Він хоче зберегти фургон у своїй колекції.

Раніше Фокус розповів, що американський блогер знайшов у лісі покинутий фургон Volkswagen Transporter 1960 року випуску.