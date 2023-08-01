Mitsubishi презентували вражаючий позашляховий мінівен для найсуворіших умов (фото)

Новий Mitsubishi Delica D:5 отримав позашляхову гуму і багажник на дах, а його кліренс збільшено. Мінівен оснащений 170-сильним турбодизелем.

У Mitsubishi Delica D:5 з'явилася нова версія підвищеної прохідності. Сімейний мінівен підготували до серйозного бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Кліренс мінівена збільшено Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Delica D:5 підготовлено до змагань Asia Cross Country Rally 2023, які відбудуться в Таїланді та Лаосі з 13 по 19 серпня. Сам мінівен не візьме участь у перегонах — він буде супроводжувати новий Mitsubishi L200 2024 як авто техдопомоги.

На даху встановлено багажник Фото: Mitsubishi

Маршрут ралі прокладений через джунглі, тому Mitsubishi Delica D:5 довелося доопрацювати. Аксесуари для авто підготувала відома компанія Jaos.

Мінівен Mitsubishi отримав позашляхову гуму Yokohama і захист днища, а його кліренс збільшено. На даху з'явилися додаткові фари і багажник.

Mitsubishi Delica D:5 підготували до ралі Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Delica D:5 оснащений 2,2-літровим турбодизелем потужністю 170 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнено блокуванням центрального диференціала.

Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi розсекретили свій найдешевший кросовер за $20 000.

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