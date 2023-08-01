Для дуже швидкої доставки: Renault Kangoo перетворили на потужний спортивний фургон (фото)

Renault Kangoo оснастили 200-сильним двигуном від Clio RS і допрацювали його підвіску. Розгін до 100 км/год займає менше 7 секунд.

У Великій Британії виявили нестандартний Renault Kangoo. Непоказний на вигляд фургон насправді є спорткаром. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Фургон розганяється до сотні менш, ніж за 7 секунд Фото: carscoops.com

На вигляд це звичайний Renault Kangoo першого покоління. Написи на кузові вказують, що він оснащений 1,5-літровим 75-сильним турбодизелем. Лише литі диски з низькопрофільною гумою Nankang NS-2R, занижений кліренс і невеликий передній спойлер натякають на те, що фургон доопрацьований.

Тюнінг Renault Kangoo вийшов доволі ґрунтовним. Фургон отримав 2,0-літровий двигун від зарядженого хетчбека Renault Clio RS.

Під капотом встановлено 200-сильний мотор від Renault Clio RS Фото: carscoops.com

У стандартній версії черверка розвиває 182 к. с., але після встановлення нового повітряного фільтра і вихлопної системи його потужність зросла до 200 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає менше 7 с.

Заміною мотора тюнінг Renault Kangoo не обмежився. У Renault Clio RS запозичили і деталі підвіски, а ще встановлено збільшені гальма Brembo HC.

У салоні з'явилися спортивні кермо і важіль КПП Фото: carscoops.com

Салон Renault Kangoo також зазнав змін. Усередині з'явилися кермо і важіль КПП від Renault Clio RS, а також замінено прилади.

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