Гість із минулого: в Україні помітили розкішний седан Jaguar 80-х (фото)

Седан Jaguar XJ6 випускали з 1986 по 1994 рік. Автомобіль оснащений 226-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 9 секунд.

У Києві помітили розкішний седан Jaguar XJ6 1988 року випуску. Автомобіль отримав деякі зовнішні деталі від Daimler Double Six. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Jaguar XJ6 у кузові XJ40 випускали з 1986 до 1994 року. Це була базова модель преміального седана в лінійці бренду.

Зовні відрізнити базові версії Jaguar XJ6 можна за подвійними круглими фарами спереду. Найдорожчі модифікації отримали прямокутні блоки фар.

Цей Jaguar XJ6 пофарбований у темно-синій колір. Зовнішній вигляд доповнює велика кількість хромованих деталей, включно з решіткою радіатора й окантовкою переднього та заднього бамперів.

Зовні є безліч хромованих деталей Фото: Topcars UA

Також на седан встановили деякі модифікації від топової версії Daimler Double Six. Вони надають автомобілю унікального зовнішнього вигляду.

Jaguar XJ6 отримав деякі деталі від Daimler Double Six Фото: Topcars UA

Седан має розкішний інтер'єр із оздобленням зі шкіри й дерева. У 1980-х на цьому автомобілі часто їздили високопоставлені чиновники та бізнесмени.

Під капотом розташований 4,0-літровий двигун потужністю 226 к.с. і 377 Нм крутного моменту. Він працює в парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 9 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 219 км/год.

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